ثورة في بروتوكول المونديال.. الفيفا يعيد رسم لحظة النشيد الوطني

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تفاصيل جديدة تخص مراسم كأس العالم عام 2026، محدثة تغييرا لافتا في طريقة أداء النشيد الوطني قبل انطلاق المباريات.

ووفق ما أعلنته الهيئة المنظمة، لن يصطف اللاعبون في صف واحد تقليدي كما كان معمولا به في النسخ السابقة، بل سيتم توزيعهم حول دائرة وسط الملعب، في مشهد جديد يهدف إلى تعزيز رمزية اللحظة وخلق أجواء أكثر تأثيرا واندماجا بين اللاعبين والجماهير.

التغيير الأبرز لا يتعلق فقط بالشكل، بل أيضا بالمضمون، إذ سيشارك جميع اللاعبين المسجلين في قائمة المباراة، بمن فيهم البدلاء، في أداء النشيد الوطني، وليس التشكيلة الأساسية فقط كما كان يحدث سابقا.

مفهوم الفريق الكامل

وترى فيفا أن هذا الإجراء الجديد يعكس مفهوم الفريق الكامل، حيث يصبح كل لاعب جزءا من اللحظة الرسمية قبل المباراة.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو إن هذه الصيغة الجديدة ستخلق لحظة وحدة وفخر وعاطفة حقيقية، مضيفا أن كأس العالم يجب أن تعكس العلاقة بين اللاعبين والجماهير بشكل أعمق وأكثر شمولا.

كما ستشهد مراسم ما قبل المباريات في مونديال عام 2026 طابعا احتفاليا، حيث سيتم تصميمها بطريقة "360 درجة" تسمح لكل الجماهير في المدرجات بالحصول على تجربة بصرية مختلفة.