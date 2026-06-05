"25 دقيقة فقط أمام تونس".. خطة بلجيكية خاصة لحماية الهداف التاريخي

أطلق المدير الفني للمنتخب البلجيكي رودي غارسيا تحذيرات صارمة بشأن الحالة البدنية للهداف التاريخي "للشياطين الحمر" روميلو لوكاكو، مؤكدا أنه لن يخاطر بإقحامه أساسيا في الاستحقاقات الأولى لكأس العالم، ليعيد بكلماته الواقعية ضبط سقف التوقعات المرتفعة للجماهير ووسائل الإعلام.

وجاءت تصريحات غارسيا عقب الفوز الودي لبلجيكا على كرواتيا بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت توقيع لوكاكو (33 عاما) على هدفه الدولي رقم 90، ليعزز صدارته للهدافين التاريخيين لبلاده، ويعادل رقم مارك فيلموتس كأكثر بلجيكي تسجيلا في المونديال (5 أهداف). ورغم هذه العودة التهديفية المبشرة، يبدو أن كواليس المعسكر البلجيكي تخفي الكثير من القلق بشأن جاهزية اللاعب.

وعاش لوكاكو موسماً كارثياً مع ناديه نابولي الإيطالي (2025-2026) بسبب لعنة الإصابات في عضلات الفخذ الخلفية، حيث لم يظهر سوى في 7 مباريات فقط كبديل في مختلف المسابقات، وهو ما جعل غارسيا يفرمل لغة التفاؤل المفرط قائلاً: "يجب أن نبقي أقدامنا على الأرض وألا نتسرع. نحن سعداء بهدفه في مرمى كرواتيا لأن روميلو يعيش من أجل الشباك، وهذا أمر ممتاز لذهنيته، لكن الخطر الأكبر الآن هو الاعتقاد بأنه بات جاهزا تماما".

وأضاف غارسيا بحزم قبيل مواجهة تونس الودية في "ستاد ملوك بلجيكا": "القول بأنه سيبدأ أساسيا في افتتاحية المونديال ضد مصر هو أمر سابق لأوانه بكثير. لوكاكو لم يلعب أو يتدرب بانتظام هذا الموسم، وسنمنحه 25 دقيقة فقط أمام تونس، لأننا نريد الحفاظ عليه لبطولة طويلة".

تروسار.. من منصة التتويج الإنجليزية إلى حلم المونديال

وفي مقابل الغموض الذي يلف موقف لوكاكو، تبدو المعنويات مرتفعة للغاية لدى النجم لياندرو تروسار، الذي يعيش أزهى فتراته الكروية بعد أن قاد أرسنال لإنهاء عقدة دامت 22 عاما بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مساهما بـ18 هدفا (سجل 8 وصنع 10) في 50 مباراة.

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ورغم مرارة خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح أمام باريس سان جيرمان، والتي تابعها تروسار من مقاعد البدلاء قبل الانضمام المتأخر لمعسكر بلجيكا، إلا أن اللاعب يرى في هذا الموسم الاستثنائي دافعاً كبيراً.

وعلّق تروسار على طموحاته قائلاً: "من الرائع أن تأتي للمنتخب متوجا بالألقاب، ورغم خيبة الأمل الأوروبية في ركلات الحظ، إلا أننا فخورون جدا بالدوري الإنجليزي، وسأحاول جلب هذه العقلية الانتصارية والخبرة لمساعدة زملائي في المونديال".

وتستهل بلجيكا مشوارها المونديالي في أمريكا الشمالية ضمن المجموعة السابعة بمواجهة الفراعنة في 15 يونيو/حزيران، قبل أن تلتقي إيران ونيوزيلندا.