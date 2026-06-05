ليست للزينة.. معاني الشارات على قمصان المنتخبات في كأس العالم 2026

كشف تقرير إسباني عن معنى الشارات التي قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وضعها على قمصان المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وقرر فيفا وضع الشعار الرسمي لمونديال 2026 على أكمام قمصان المنتخبات الوطنية الـ48 المشاركة في البطولة، بأربعة تصميمات مختلفة وفق تصنيفات محددة، ثلاثة منها للمنتخبات والأخير للاعبين.

معاني شارات قمصان منتخبات كأس العالم 2026

وذكرت صحيفة سبورت (Sport) الإسبانية أن الشارات الأربع ستكون إحداها بلمسة ذهبية، وأخرى خاصة بالظهور الأول، واثنتان بخلفيتين باللونين الأسود والأبيض.

وخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم الشعار الذهبي للمنتخبات السبعة التي سبق لها التتويج ببطولة كأس العالم في النسخ الاثنتين والعشرين السابقة.

وعليه، ستضع منتخبات البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا وأوروغواي وإنجلترا وإسبانيا النسخة الذهبية من الشعار الرسمي لكأس العالم على الكم الأيمن لقمصانها خلال المونديال.

أما المنتخبات الـ41 المتبقية، فستضع الشعار نفسه بلونين مختلفين وفقا للون طقم الفريق، بحيث يتم وضع خلفية سوداء مع شعار أبيض للقمصان الفاتحة، وخلفية بيضاء مع شعار أسود للقمصان الداكنة.

شارة الظهور الأول

وصمم فيفا أيضا فئة ثانية من الشارات بحيث تكون مخصصة للاعبين الذين يشاركون في كأس العالم للمرة الأولى، حملت اسم "الظهور الأول" (Debut Patch)، أبرزهم الإسباني لامين يامال، والنرويجي إيرلينغ هالاند، والبرازيلي إندريك، والمصري عمر مرموش.

ستوضع هذه الشارة على قميص كل لاعب يخوض مباراته الأولى في تاريخ المونديال، وبعدها لن يعود لارتدائها مجددا في المباريات التالية.

وبحسب الصحيفة، فإن كل شارة تُنزع من قمصان اللاعبين المشاركين لأول مرة في المونديال ستُرسل إلى فاناتيكس (Fanatics)، وهي الشركة التي وقعت اتفاقية طويلة الأجل مع فيفا لتولي إنتاج الملصقات والبطاقات التذكارية والمقتنيات الخاصة بكأس العالم حتى عام 2031، لتتسلم الراية من شركة بانيني بعد أكثر من ستة عقود.

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وستُسجل الشارة باسم اللاعب والمباراة والملعب والتاريخ، لتُدمج بعدها هذه القطعة القماشية الحقيقية والأصلية داخل بطاقة تذكارية مخصصة لهواة جمع التذكارات.

ولن تكون تلك الشارة نسخة مقلدة أو صورة فوتوغرافية، بل هي الشارة الأصلية التي كانت على قميص اللاعب في أول مباراة مونديالية له.