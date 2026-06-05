من اللاعب الشاب الذي يُشعل حربا صامتة بين ريال مدريد وسان جيرمان؟

أثار تصريح فلورنتينو بيريز، الذي تحدث فيه عن إمكانية تقديم عرض ضخم بقيمة 150 مليون يورو لضم أحد نجوم باريس سان جيرمان، الكثير من الجدل في الصحافة الأوروبية، خاصة مع اقتراب الانتخابات داخل ريال مدريد.

وبعد هذه التصريحات، بدأت التكهنات تدور حول هوية اللاعب المستهدف، حيث لمّح بيريز إلى أنه لاعب شاب في خط الوسط أو الهجوم، ليتم ربط الاسم بعدد من نجوم باريس سان جيرمان، أبرزهم البرتغاليان فيتينيا وجواو نيفيش، إلى جانب أسماء أخرى مثل ديزيريه دويه وخفيتشا كفاراتسخيليا، وحتى جمال موسيالا من بايرن ميونيخ.

لكن تقارير صحفية إسبانية، أبرزها إذاعة "كادينا كوبي" ، أكدت أن النادي الباريسي حسم موقفه بسرعة، ورفض تماما فكرة التخلي عن لاعبيه، حتى إذا وصلت عروض مالية كبيرة تصل إلى نحو 150 مليون يورو (نحو 162 مليون دولار).

كما أشارت مصادر قريبة من إدارة النادي في قطر إلى عدم وجود أي نية للدخول في هذا الجدل الذي أثاره ريال مدريد، ولا التفريط في أي لاعب، باعتبارهم عناصر أساسية في مشروع الفريق المستقبلي.