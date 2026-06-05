بعقد لغاية 2029.. القادسية السعودي يخطف موهبة مغربية من أوروبا

أنهت إدارة نادي القادسية السعودي لكرة القدم إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني (25 عاماً) قادما من نادي أوترخت الهولندي.

ويمتد عقد القادسية مع الكرواني حتى صيف عام 2029، وذلك ضمن تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

ويأتي التعاقد مع الكرواني بعد المستويات المميزة التي قدمها في الملاعب الهولندية, حيث برز كأحد أبرز الأظهرة اليسرى بفضل قدراته الهجومية ومساهماته المباشرة في صناعة وتسجيل الأهداف.

وخلال مسيرته مع أوترخت، خاض الكرواني 292 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفاً وتقديم 44 تمريرة حاسمة، ليؤكد حضوره المؤثر على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

وتعكس هذه الأرقام القيمة الفنية التي سيضيفها اللاعب إلى صفوف (كتيبة الفرسان)، في ظل ما يتمتع به من جودة فنية وخبرة تنافسية اكتسبها من مشاركاته المستمرة في الدوري الهولندي.

وينتظر أن يعزز اللاعب المغربي خيارات القادسية على الجبهة اليسرى، لما يمتلكه من قدرات هجومية ودفاعية تجعله إضافة مهمة لمشروع النادي خلال السنوات المقبلة، وداعما لطموحات الفريق في المنافسة على مختلف الاستحقاقات.

يشار إلى أن القادسية أنهى مسيرته في دوري المحترفين السعودي (دوري روشن) خلال الموسم المنصرم في المركز الرابع برصيد 77 نقطة من 34 مباراة.