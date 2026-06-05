رياضة|الدوري السعودي|السعودية

بعقد لغاية 2029.. القادسية السعودي يخطف موهبة مغربية من أوروبا

حفظ

JEDDAH, SAUDI ARABIA - MAY 30: Karim Benzema of Al-Ittihad clashes with players of Al-Qadisiyah during the Final King's Cup match between Al Ittihad and Al Qadsiah at King Abdullah Sports City on May 30, 2025 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)
القادسية السعودي أنهى الموسم في المركز الرابع في الدوي السعودي ليضمن مشاركة قارية (غيتي)
Published On 5/6/2026

أنهت إدارة نادي القادسية السعودي لكرة القدم إجراءات التعاقد مع الظهير الأيسر المغربي سفيان الكرواني (25 عاماً) قادما من نادي أوترخت الهولندي.

ويمتد عقد القادسية مع الكرواني حتى صيف عام 2029، وذلك ضمن تدعيمات الفريق الأول لكرة القدم استعدادا للموسم الرياضي الجديد.

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

ويأتي التعاقد مع الكرواني بعد المستويات المميزة التي قدمها في الملاعب الهولندية, حيث برز كأحد أبرز الأظهرة اليسرى بفضل قدراته الهجومية ومساهماته المباشرة في صناعة وتسجيل الأهداف.

وخلال مسيرته مع أوترخت، خاض الكرواني 292 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 15 هدفاً وتقديم 44 تمريرة حاسمة، ليؤكد حضوره المؤثر على الصعيدين الهجومي والدفاعي.

وتعكس هذه الأرقام القيمة الفنية التي سيضيفها اللاعب إلى صفوف (كتيبة الفرسان)، في ظل ما يتمتع به من جودة فنية وخبرة تنافسية اكتسبها من مشاركاته المستمرة في الدوري الهولندي.

وينتظر أن يعزز اللاعب المغربي خيارات القادسية على الجبهة اليسرى، لما يمتلكه من قدرات هجومية ودفاعية تجعله إضافة مهمة لمشروع النادي خلال السنوات المقبلة، وداعما لطموحات الفريق في المنافسة على مختلف الاستحقاقات.

يشار إلى أن القادسية أنهى مسيرته في دوري المحترفين السعودي (دوري روشن) خلال الموسم المنصرم في المركز الرابع برصيد 77 نقطة من 34 مباراة.

المصدر: الألمانية

إعلان