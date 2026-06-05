مونديال 2026.. الفيفا يعتذر للجماهير بعد خطأ غريب

ربما لم يتمالك نحو عشرات من هواة كرة القدم أنفسهم من الفرحة حين حصلوا بالمجان قبل أيام على تذاكر تقدموا لشرائها لمباريات كأس العالم 2026.

لكن تلك الفرحة لم تستمر طويلا بعدما تلقى هؤلاء، الخميس، رسائل إلكترونية من الاتحاد الدولي لكرة "الفيفا" تؤكد حدوث خطأ من نوع غريب، وتخبرهم بإلغاء تلك التذاكر، مع وجود فرصة "لشرائها" مجددا هذه المرة بأسعارها الحقيقية.

ما حدث أن عمليات الشراء التي تمت إلكترونيا في 21 مايو الماضي شهدت أخطاء تقنية تسببت في بيع تلك التذاكر للمشجعين من دون أي مقابل مادي "مجانا".

وبحسب شبكة "إي إس بي إن" الأميركية فقد تحرك "الفيفا" سريعا وألغى تلك التذاكر، كما أصدر بيانا قال فيه إنه يآسف على هذا الخطأ وعلى أي إزعاج يكون قد نتج عنه.

بيان "الفيفا" ذكر أيضا أن التذاكر لا تزال محجوزة لهؤلاء المشجعين الذين طلبوا شراءها ولكن سينبغي عليهم الآن دفع أسعارها الحقيقية.

جدل مستمر

الخطأ الغريب يُعد أحدث خلل في طريقة بيع تذاكر كأس العالم التي أثارت جدلا واسعا طوال شهور، علما بأنها تخضع حاليا لتحقيق يجريه المدعيان العامان في نيويورك ونيوجيرسي، بدعوى حدوث انتهاكات محتملة لقوانين حماية المستهلك.

كما جاء الخطأ بعد أكثر من ثلاثة أشهر من تصريح رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، بأن تذاكر جميع مباريات البطولة (البالغ عددها 104 مباريات) قد بيعت بالكامل.

لكن "الفيفا" مع ذلك لا يزال يطرح تذاكر لمباريات المونديال الذي ينطلق الخميس المقبل في مكسيكو سيتي، وسط توقعات بانخفاض أسعارها بالنسبة للمباريات الأقل طلبا، وذلك بموجب نموذج "التسعير المتغير حسب الطلب" الذي اعتمده "الفيفا" وأثار استياء المشجعين.

ويدير "الاتحاد الدولي" منصة خاصة به لإعادة بيع التذاكر، ويتقاضى عمولة بنسبة 15% من كل من المشترين والبائعين، وذلك بهدف معلن هو إقصاء وسطاء "سماسرة" التذاكر عن السوق. ومع ذلك لا تزال منصات بيع خارجية تتيح تذاكر للبيع حتى اليوم.

إعلان

وتباع تذاكر كأس العالم 2026 بأسعار أغلى بكثير مقارنة بأي نسخة سابقة. وأثار ذلك انتقادات واسعة بينما دافع "الفيفا" عن تلك السياسة مؤكدا أنها تساعد على تحقيق إيرادات بمليارات الدولارات يتم تخصيصها للاتحادات الأعضاء من أجل تطوير اللعبة على مستوى العالم.

ويتولى "الفيفا" مسؤولية تسعير التذاكر وبيعها في مونديال 2026 في إطار خطته لإدارة عمليات كأس العالم داخلياً، علماً بأن النموذج المتبع في البطولات السابقة كان يعتمد على التعاون مع اللجان المنظمة المحلية في الدول المضيفة.

ويقترب سعر أقل تذكرة متاحة لأقل المباريات طلبا في الولايات المتحدة من مئات الدولارات، علما بأن اتحادات كرة القدم في كل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك سبق أن تعهدت ببيع مئات الآلاف من التذاكر لمباريات دور المجموعات بسعر 21 دولاراً للتذكرة الواحدة.