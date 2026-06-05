بعد حرمانه من الطائرة.. السويسري إمبولو يتجاوز عقبة "التأشيرة الأمريكية"

بعد ساعات من الشكوك، حصل المهاجم السويسري بريل إمبولو أخيرا على تأشيرة دخول للولايات المتحدة حيث سيلتحق بزملائه قبل أيام من انطلاق مونديال 2026.

وقال الاتحاد السويسري للعبة مساء الخميس "أُبلغنا للتو بأن تأشيرة بريل إمبولو تمت الموافقة عليها"، مضيفا "سيتمكن بالتالي من التوجه إلى الولايات المتحدة" الجمعة، ومن المتوقع أن يلتحق بالمنتخب في المساء.

وكان إمبولو حُرم الثلاثاء من ترخيص إداري لدخول الولايات المتحدة بسبب إدانة قضائية.

واضطر مهاجم رين الفرنسي إلى تقديم طلب تأشيرة الأربعاء في سفارة الولايات المتحدة في برن السويسرية، بعدما تعذر عليه الصعود إلى الطائرة في اليوم السابق مع زملائه على متن رحلة زيوريخ-لوس أنجلوس.

وكان قد جرى في البداية قبول ترخيصه عبر نظام "إيستا"، وهو نظام آلي يتحقق مما إذا كان المسافرون المعفون من التأشيرة يمكنهم دخول الولايات المتحدة، قبل أن يُحال في اللحظات الأخيرة قبل الرحلة إلى "مراجعة إضافية"، بحسب ما أوضح الاتحاد السويسري.

وأبلغت السفارة الأمريكية الدولي السويسري الأربعاء بأنها "بحاجة إلى الوثائق القضائية المتعلقة بقضية أُغلقت الآن على صلة بتهديدات صدرت في عام 2018″، وفقا للمصدر ذاته.

تهديدات من دون اعتداء جسدي

وكان إمبولو أُدين نهائيا في 21 أبريل/نيسان الماضي من قبل القضاء السويسري، وحُكم عليه بـ45 يوماً-غرامة مع وقف التنفيذ وبغرامة قدرها 3000 فرنك سويسري (نحو 3430 دولاراً)، على خلفية تهديدات متعددة صدرت عنه في عام 2018 خلال مشادة في بازل.

وأوضح الاتحاد السويسري الأربعاء أن "السلطات الأمريكية كانت ترغب خصوصا في معرفة ما إذا كانت قد وقعت أعمال عنف جسدي في إطار هذه القضية. ولم يكن الأمر كذلك".

وسيستهل منتخب "لا ناتي" الذي بلغ ثمن النهائي في النسخ الثلاث الأخيرة من كأس العالم، دور المجموعات في 13 يونيو/حزيران بمواجهة قطر في سان فرانسيسكو، ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم البوسنة والهرسك وكندا.