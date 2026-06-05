شاهد.. كيف تفاعل سكان كاليفورنيا مع نجوم المنتخب القطري؟

وثقت مشاهد مصورة أجواء مونديالية للمنتخب القطري لكرة القدم خلال حصة تدريبية مفتوحة، شارك فيها سكان وطلاب مدينة سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك في إطار استعدادات "العنابي" للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ونشر الاتحاد القطري لكرة القدم مشاهد مصورة أظهرت تفاعل لاعبي المنتخب مع الجماهير، ولا سيما الأطفال، الذين حرصوا على حضور التدريب والحصول على توقيعات من اللاعبين.

وكان المنتخب القطري قد وصل إلى الولايات المتحدة يوم الأحد الماضي، حيث كان في استقبال البعثة سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني.

ويدخل العنابي المرحلة الأخيرة من تحضيراته لكأس العالم 2026، بمباراة ودية يواجه فيها نظيره السلفادوري مساء غد السبت، قبل أن يستهل المنتخب القطري منافساته بمواجهة المنتخب السويسري يوم 13 حزيران/يونيو الجاري ضمن مباريات دور المجموعات.