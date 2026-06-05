بالفيديو.. رئيس أوروغواي يشعل حماس لاعبي "السيليستي" قبل المونديال

زار الرئيس الأوروغوياني ياماندو أورسي معسكر منتخب بلاده، لتسليم اللاعبين العلم الوطني قبل انطلاق مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026.

وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس الأوروغوياني وهو يصافح لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني خلال زيارته للمعسكر، قبل أن يسلم قائد الفريق خوسيه ماريا خيمينيز العلم الوطني، في لفتة رمزية لدعم المنتخب قبل خوض غمار المونديال.

كما التقط أورسي صورا تذكارية مع اللاعبين حاملين علم أوروغواي، في مشهد لافت يعكس الدعم الرسمي للمنتخب قبل بدء مشواره في البطولة.

ويتواجد منتخب أوروغواي في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر والسعودية.