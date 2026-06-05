رياضة|كأس العالم 2026

بالفيديو.. رئيس أوروغواي يشعل حماس لاعبي "السيليستي" قبل المونديال

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سلم رئيس الأوروغواي ياماندو أورسي العلم الوطني لقائد المنتخب خوسيه خيمينيز خلال زيارة لدعم الفريق في معسكره قبل السفر لخوض مونديال 2026.
سلم رئيس الأوروغواي ياماندو أورسي العلم الوطني لقائد المنتخب خوسيه خيمينيز خلال زيارة لدعم الفريق في معسكره قبل السفر لخوض مونديال 2026. (غيتي إيميجز)
Published On 5/6/2026

زار الرئيس الأوروغوياني ياماندو أورسي معسكر منتخب بلاده، لتسليم اللاعبين العلم الوطني قبل انطلاق مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026.

وأظهرت مقاطع فيديو الرئيس الأوروغوياني وهو يصافح لاعبي المنتخب وأعضاء الجهاز الفني خلال زيارته للمعسكر، قبل أن يسلم قائد الفريق خوسيه ماريا خيمينيز العلم الوطني، في لفتة رمزية لدعم المنتخب قبل خوض غمار المونديال.

 

كما التقط أورسي صورا تذكارية مع اللاعبين حاملين علم أوروغواي، في مشهد لافت يعكس الدعم الرسمي للمنتخب قبل بدء مشواره في البطولة.

ويتواجد منتخب أوروغواي في المجموعة الثامنة بكأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب منتخبات إسبانيا والرأس الأخضر والسعودية.

المصدر: الجزيرة

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