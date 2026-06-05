قبل المونديال.. لامين جمال أفضل لاعب في الدوري الإسباني

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني الجمعة فوز جناح برشلونة لامين جال بجائزة أفضل لاعب في المسابقة لهذا الموسم.

وساعد اللاعب البالغ من العمر 18 عاما برشلونة في الاحتفاظ بلقب الدوري، وأصبح أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر 3 مرات خلال موسم واحد، كما أنهى الموسم متصدرا قائمة هدافي النادي في الدوري برصيد 16 هدفا و11 تمريرة حاسمة.

وكان مدرب برشلونة هانزي فليك قد فاز الخميس بجائزة أفضل مدرب هذا العام.

قبل المونديال

وقال برشلونة عن جمال في بيان على مواقع التواصل: "هو يمثل صداعا حقيقيا لخطوط دفاع المنافسين، التي يتعين عليها بذل جهد حقيقي لمحاولة إيقاف التهديدات الهجومية. سجل الشاب الكتالوني 16 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة، ولم يقدم أي لاعب آخر في الدوري الإسباني هذا العدد من التمريرات التي أدت إلى أهداف".

ومن المتوقع أن يكون جمال، الذي غاب عن الملاعب مرات عدة هذا الموسم بسبب مشكلات في أعلى الفخذ، جاهزا للعب مع منتخب إسبانيا في كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتبارا من 11 يونيو/حزيران الجاري.

وغاب جمال عن آخر 6 مباريات لبرشلونة في الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وبدأ جمال في جذب الأضواء منذ أن كان عمره 16 عاما ولعب دورا أساسيا في فوز إسبانيا بلقب بطولة أوروبا عام 2024.