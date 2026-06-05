ثأر عمره 20 عاما.. هل تكسر السعودية لعنة هذا المنتخب بكأس العالم؟

يستعد المنتخب السعودي لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026 الذي ينطلق، الخميس المقبل، ويستمر حتى 19 يوليو/تموز المقبل.

ويشارك في البطولة 48 منتخبا، للمرة الأولى بتاريخ كأس العالم، في نسخة هي السابعة للمنتخب الأخضر الذي يشارك في المونديال للمرة الثالثة على التوالي.

ويتأهب المنتخب السعودي لمنافسات قوية في المونديال، حيث وضعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الثامنة، التي يأتي على رأسها المنتخب الإسباني، أحد أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم، كما تضم المجموعة منتخبي أوروغواي والرأس الأخضر.

ويصطدم المنتخب السعودي بـ"منتخب الماتادور" بالجولة الثانية في مواجهة جديدة بين المنتخبين على مستوى المونديال بعد 20 عاما من صدام مونديالي كان في نسخة عام 2006 بألمانيا، حيث فازت إسبانيا بهدف خوانيتو، وذلك يوم 23 يونيو/حزيران 2006 لحساب المجموعة السادسة.

وعاد المنتخبان والتقيا للمرة الثانية وذلك يوم 29 مايو/أيار 2010، عندما تواجها وديا، ويومها فازت إسبانيا بنتيجة (3-2)، حيث أحرز لإسبانيا كل من ديفيد فيا، تشابي ألونسو ويورينتي، بينما سجل للأخضر كل من أسامة هوساوي وسلطان النمري.

وتجددت المواجهات الودية بين المنتخبين السعودي والإسباني، حيث التقيا يوم 7 سبتمبر/أيلول 2012، وفازت إسبانيا بخماسية نظيفة حملت توقيع سانتي كازورلا، بيدرو "هدفين"، تشافي هيرنانديز وديفيد فيا.

ويأمل منتخب السعودية في تحقيق أول فوز تاريخي أمام إسبانيا بعد 3 مواجهات حسمها الإسبان لصالحهم، بينما شهدت المواجهات تسجيل 9 أهداف إسبانية مقابل هدفين للمنتخب السعودي.