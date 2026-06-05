رياضة|كأس العالم 2026|المكسيك

عودة كأس العالم إلى المكسيك تفتح "مخبأ بيليه السري"

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LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 05: (EDITORS NOTE: Image has been converted to black and white) Pele at The Savoy Hotel before his attendance at the GQ Men of the Years Awards on September 5, 2017 in London, England. (Photo by Eamonn M. McCormack/Getty Images for Pele10 )
فاز أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بكأس العالم 3 مرات، وهو اللاعب الوحيد في تاريخ البطولة الذي يحقق هذا الإنجاز (غيتي)
Published On 5/6/2026
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آخر تحديث: 21:28 (توقيت مكة)

في غرفة متواضعة تقع داخل مجمع مؤتمرات تاريخي في مكسيكو سيتي، يمكن للزوار الدخول إلى قلب تاريخ كرة القدم، حيث تم الحفاظ على المقر الذي نام فيه بيليه قبل أن يقود البرازيل للفوز بلقبها الثالث في كأس العالم لكرة القدم عام 1970.

ومع استعداد المكسيك لافتتاح نسخة 2026 وذلك للمرة الثالثة في تاريخ البلاد، وهو ما يشكل رقما قياسيا، يوم الخميس المقبل بمواجهة جنوب أفريقيا على استاد أزتيكا، يقدم المعرض المقام في مقر مؤتمر الدول الأمريكية للضمان الاجتماعي رابطا يعيد الذكريات إلى واحدة من أكثر لحظات كأس العالم شهرة.

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واكتسبت الغرفة أهمية متجددة مع عودة البطولة إلى المكسيك، مما يعيد ربط البلاد بفوز البرازيل التاريخي 4-1 على إيطاليا في نهائي 1970، وهو الفوز الذي رسخ المكانة الأسطورية لبيليه.

A visitor takes photos of the room where Brazil's soccer legend Pele stayed before the 1970 World Cup final at the Inter-American Conference on Social Security (CISS), in Mexico City, Mexico June 2, 2026. REUTERS/Raquel Cunha TPX IMAGES OF THE DAY
أحد الزوار صوراً للغرفة التي أقام فيها أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه قبل المباراة النهائية لكأس العالم 1970 (رويترز)

وقال بيدرو كوماموتو أمين عام مؤتمر الدول الأمريكية للضمان الاجتماعي لرويترز "قضت البرازيل معظم فترات البطولة في وادي الحجارة وجاءت إلى مكسيكو سيتي فقط من أجل المباراة النهائية ضد إيطاليا".

وأضاف "كان السؤال المطروح هو أين نضع المنتخب البرازيلي. الجميع كان يريد صورة أو تحية، أو توقيعا، أو مصافحة من بيليه. الملك نفسه نام هنا".

واختير المجمع، الذي تم تشييده عام 1963 للاجتماعات الدبلوماسية، ليصبح ملاذا آمنا بعيدا عن الحشود التي جذبتها الشهرة العالمية لبيليه.

ويضم المعرض الآن أثاثا من تلك الحقبة، وتذكارات من كأس العالم 1970، وجهاز تلفزيون يعمل ويعرض لقطات من انتصار البرازيل.

وما زالت الذكريات المحلية لإقامة أيقونة كرة القدم حية وواضحة بعد مرور أكثر من خمسة عقود.

View of the room where Brazilian soccer legend Pele stayed ahead of the 1970 World Cup final, as part of an exhibition open to the public at the Inter-American Conference on Social Security (CISS) in Mexico City, Mexico June 2, 2026. REUTERS/Raquel Cunha
بعض من مقتنيات الأسطورة بيليه في الغرفة التي شغلها خلال مونديال 1970 (رويترز)

وقال كوماموتو "التقيت مؤخرا بأحد الجيران الذي كان يبلغ من العمر ست أو سبع سنوات عندما جاء بيليه إلى هنا، وهو الآن يقارب السبعين تذكره بأنه كان شخصا يسهل الاقتراب منه، وودودا للغاية.

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وقال إن بيليه ظل يوقع التذكارات حتى لم يعد قادرا على ذلك، وقضى وقتا طويلا مع المشجعين في الخارج".

وما زالت الشرفة التي حيا منها بيليه مشجعيه تطل على الساحة دون أي تغيير. وقال كوماموتو "هناك أيضا قصة جميلة عن الشرفة التي خرج إليها بيليه لتحية المشجعين. إنها لا تزال الشرفة نفسها، والمكان نفسه، مع وجود صدى التاريخ بين جدرانها".

وبعد مرور أكثر من نصف قرن على انتصار البرازيل، يحافظ المتحف المتطور على فصل من فصول تاريخ كأس العالم مع عودة أكبر حدث كروي إلى المكسيك مرة أخرى.

المصدر: رويترز

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