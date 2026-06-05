صدمة للأرجنتين والمغرب ثاني أفريقيا.. القيمة السوقية لمنتخبات كأس العالم 2026

كشف موقع متخصص في البيانات والإحصاءات عن القيمة السوقية لجميع المنتخبات المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

ويُعد المنتخب الفرنسي، وصيف النسخة الماضية، الأغلى بين الفرق الـ48 المشاركة في المونديال القادم المقرر انطلاقه يوم 11 يونيو/حزيران الجاري، وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

القيمة السوقية لمنتخبات كأس العالم 2026

وتتجاوز القيمة السوقية "للديوك" حاجز 1.5 مليار يورو (نحو 1.62 مليار دولار) بقليل، إذ يضم كوكبة من النجوم العالميين في مقدمتهم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد ومايكل أوليسيه نجم بايرن ميونخ.

وإلى جانب فرنسا، توجد 3 منتخبات أخرى من القارة الأوروبية تتجاوز قيمتها حاجز مليار يورو (نحو 1.08 مليار دولار)، وهي إنجلترا وإسبانيا والبرتغال على التوالي.

ويحتل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب المركز الثامن بين نظرائه المشاركين في مونديال 2026، إذ تقترب قيمة لاعبيه السوقية من 800 مليون يورو (نحو 864 مليون دولار).

ويتصدر المنتخب الإيفواري قائمة ممثلي القارة السمراء في المونديال، بوجوده في المركز الحادي عشر بقيمة سوقية استقرت عند 521 مليون يورو (نحو 562.68 مليون دولار).

المنتخبات العربية

ويتقدم منتخب المغرب، رابع النسخة الماضية، صفوف الفرق العربية الثمانية المشاركة في المونديال باحتلال المركز الثاني عشر بقيمة سوقية وصلت إلى 491 مليون يورو (نحو 530.28 مليون دولار).

وبعد المغرب عربيا جاءت منتخبات الجزائر ومصر وتونس والسعودية والعراق والأردن وقطر على التوالي.

وتاليا القيمة السوقية لجميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026:

فرنسا: 1.55 مليار يورو.

إنجلترا: 1.37 مليار يورو.

إسبانيا: 1.22 مليار يورو.

البرتغال: 1.01 مليار يورو.

ألمانيا: 982 مليون يورو.

البرازيل: 943 مليون يورو.

هولندا: 814.2 مليون يورو.

الأرجنتين: 799.5 مليون يورو.

النرويج: 592 مليون يورو.

بلجيكا: 550.7 مليون يورو.

كوت ديفوار: 522.1 مليون يورو.

المغرب: 490.7 مليون يورو.

السنغال: 478.4 مليون يورو.

تركيا: 473.7 مليون يورو.

السويد: 404.2 مليون يورو.

أوروغواي: 393.3 مليون يورو.

كرواتيا: 387.7 مليون يورو.

الولايات المتحدة: 385.6 مليون يورو.

الإكوادور: 368.7 مليون يورو.

سويسرا: 322.6 مليون يورو.

كولومبيا: 297.7 مليون يورو.

اليابان: 280.8 مليون يورو.

الجزائر: 265.6 مليون يورو.

غانا: 237.8 مليون يورو.

النمسا: 232.2 مليون يورو.

كندا: 197.6 مليون يورو.

المكسيك: 194 مليون يورو.

جمهورية التشيك: 188.1 مليون يورو.

اسكتلندا: 170.2 مليون يورو.

باراغواي: 153.6 مليون يورو.

البوسنة والهرسك: 150.6 مليون يورو.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: 144.2 مليون يورو.

كوريا الجنوبية: 137.5 مليون يورو.

مصر: 116.5 مليون يورو.

أوزبكستان: 85.3 مليون يورو.

أستراليا: 77.6 مليون يورو.

تونس: 69.6 مليون يورو.

الرأس الأخضر: 56 مليون يورو.

هايتي: 55.8 مليون يورو.

جنوب أفريقيا: 44.8 مليون يورو.

السعودية: 40.69 مليون يورو.

نيوزيلندا: 34.6 مليون يورو.

بنما: 34.58 مليون يورو.

إيران: 32.5 مليون يورو.

كوراساو: 25.7 مليون يورو.

العراق: 21 مليون يورو.

الأردن: 20 مليون يورو.

قطر: 19.93 مليون يورو.

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ويُقام المونديال في 3 دول مختلفة هي الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويستمر حتى يوم 19 يوليو/تموز القادم.