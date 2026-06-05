رياضة|كأس العالم 2026|الجزائر

الجزائر تصدر طابعا بريديا يخلد مشاركة محاربي الصحراء في كأس العالم

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رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد وليد صادي ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية @منصة اكس - @FAFAlgeria
الطابع سيطرح للبيع بداية من يوم الخميس القادم (الاتحاد الجزائري لكرة القدم)
Published On 5/6/2026

خلدت السلطات الجزائرية مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2026 بإصدار طابع بريدي تذكاري خاص بالحدث المونديالي المرتقب هذا الصيف في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وذكر الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن رئيسه وليد صادي أشرف، مع وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية سيد علي زروقي، أمس الأربعاء بمقره، على مراسم الحفل الرسمي لوضع ختم اليوم الأول للطابع البريدي التذكاري، الصادر تخليدا لمشاركة المنتخب الوطني الجزائري للمرة الخامسة في نهائيات كأس العالم.

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وجاء في بيان للاتحاد اليوم الخميس، أن مديرة الطوابع البريدية بمؤسسة بريد الجزائر سهام بوعزارة أعلنت رسميا خلال الحفل تدشين ووضع ختم اليوم الأول للطابع البريدي التذكاري، مع الشروع في طرحه للبيع في القباضات الرئيسية لمؤسسة بريد الجزائر ابتداء من اليوم الخميس.

وأوضح أن رئيس الاتحاد صادي والوزير زروقي وقعا على الوثائق الطوابعية الرسمية، وكشفا عن التصميم الجديد للطابع البريدي، في أجواء من الفخر والاعتزاز بهذا الحدث الرمزي.

وأبرز المصدر أن هذه المبادرة تعكس إشادة السلطات الحكومية بالمشوار المميز للمنتخب الجزائري، وتجديد دعمها المستمر للرياضة الجزائرية بوصفها رافعة للتميز والتماسك الوطني والإشعاع الدولي.

المصدر: الألمانية

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