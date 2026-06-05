رياضة|بطولات عربية|تونس

بعد الصليبي وعقوبة "فيفا".. الترجي التونسي يصدر بيانا هاما بشأن يوسف البلايلي

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Jun 20, 2025; Nashville, Tennessee, USA; Esperance Sportive De Tunisie midfielder Youcef Belaili (11) celebrates after scoring a goal against LAFC in the second half during a group stage match of the 2025 FIFA Club World Cup at GEODIS Park. Mandatory Credit: Steve Roberts-Imagn Images
الجزائري يوسف البلايلي بعيد عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي في نوفمبر 2025(رويترز)
Published On 5/6/2026

أعلن الترجي التونسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، التوصل الى اتفاق مبدئي لتمديد عقد لاعبه الجزائري يوسف البلايلي لمدة سنتين إضافيتين.

وقال النادي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن العقد الجديد للاعب سيبدأ سريانه مباشرة بعد صدور قرار من محكمة التحكيم الرياضية (كاس) في نهاية أغسطس/آب المقبل، بشأن العقوبة المسلطة عليه.

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وابتعد البلايلي عن الملاعب منذ إصابته في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بسبب قطع في الرباط الصليبي، ومنذ ذلك الوقت يخضع اللاعب إلى العلاج وحصص تأهيل.

وفي مارس/آذار الماضي، عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) البلايلي بالمنع من اللعب لمدة عام بعد تحريك فريقه السابق أجاكسيو الفرنسي شكوى ضده بالتزوير.

ويقوم الترجي بمساعي قانونية لإلغاء العقوبة أو الحد منها.

وذكرت إدارة النادي إنها متمسكة بالحفاظ على ركائز الفريق و تدعيمها والعمل على توفير أفضل الظروف لضمان استقرار المجموعة ومواصلة تحقيق الأهداف الرياضية المنشودة.

المصدر: الجزيرة + وكالات

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