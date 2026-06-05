الاتحاد الأردني يعلن استبعاد أحد نجوم النشامى من قائمة كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الجمعة، استبعاد اللاعب إبراهيم صبرة من قائمة الفريق المشاركة في بطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأوضح الاتحاد الأردني في منشور عبر حسابه على موقع "إكس" أنه تم استبعاد اللاعب من القائمة بعد إصابته بتمزق في أربطة الكاحل أثناء التدريبات.

وتمنى الاتحاد الأردني: "أمنيات السلامة والشفاء العاجل للاعب إبراهيم صبرة، والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت بعد أن أظهرت الفحوص الطبية إصابته بتمزق في أربطة الكاحل للقدم اليسرى أثناء التدريبات، ما يستدعي خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، واستبعاده من قائمة النشامى لكأس العالم 2026".

وأوقعت القرعة المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة مع منتخبات الأرجنتين، بطل العالم، والجزائر والنمسا.

ويستهل المنتخب الأردني مبارياته في المونديال يوم 17 يونيو/حزيران الجاري بمواجهة منتخب النمسا.