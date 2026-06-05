افتتاح نسخة عام 2026 ينتظر معجزة جديدة.. أصغر 10 لاعبين في تاريخ كأس العالم

تتجه الأنظار في النسخة المقبلة من كأس العالم إلى العديد من اللاعبين المراهقين الموهوبين، ممن تعوّل عليهم جماهير بلادهم في تقديم أفضل أداء ممكن على غرار ما قدموه مع أنديتهم في موسم 2025-2026.

ولعل أبرز هذه الأسماء لامين يامال نجم برشلونة الشاب، ولينارت كارل لاعب بايرن ميونخ وكلاهما (18 عاما)، بالإضافة إلى ثنائي باريس سان جيرمان وارن زاير إيمري (20 عاما) وديزيري دوي (21 عاما)، وغيرهم.

وإلى جانب هؤلاء اللاعبين يبرز أيضا المكسيكي غيلبرتو مورا لاعب تيخوانا، الذي سيكون أصغر لاعب في النسخة الـ23 من كأس العالم وفق ما ذكرت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأمريكية.

وفي انطلاق البطولة المقرر في 11 يونيو/حزيران الجاري، سيكون مورا -المتوقع مشاركته مع المكسيك ضد جنوب أفريقيا في المباراة الافتتاحية- بعمر 17 عاما و240 يوما.

ويُعدّ مورا الأصغر من بين 22 لاعبا في سن المراهقة، من أصل 1248 لاعبا بالعموم وفقا للقوائم الرسمية للمنتخبات الـ48 المشاركة في مونديال 2026.

أصغر 10 لاعبين في تاريخ كأس العالم

وشهدت بطولات كأس العالم منذ انطلاقها لأول مرة عام 1930 لحظات تفوّق فيها المراهقون من اللاعبين على النجوم، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل حققوا بداية مذهلة نُقشت في أذهان عشاق كرة القدم وستبقى راسخة إلى الأبد.

ومن أبرز هذه الأسماء أسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه والنجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد حاليا، اللذان تُوجا مع منتخبي بلديهما بكأس العالم 1958 و2018 على التوالي، من أول مشاركة مونديالية لهما، رغم صغر سنهما.

وفي العموم هناك العديد من اللاعبين ممن شاركوا في مباريات بكأس العالم في سن صغيرة.

وفي السطور التالية نسلّط الضوء على أصغر 10 لاعبين في تاريخ بطولات كأس العالم استنادا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) الشهير.

الأسترالي قرنق كول

شارك في مباراة منتخب بلاده ضد فرنسا في الجولة الأولى في دور المجموعات من مونديال قطر 2022، وذلك في 22 نوفمبر/تشرين الثاني وهو بعمر 18 عاما وشهرين و17 يوما.

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ودخل كول إلى أرضية ملعب الجنوب في الدقيقة 74 حين حلّ بديلا لمواطنه كريغ غودوين، علما بأن المباراة انتهت بهزيمة قاسية للأستراليين استقرت عند 1-4.

البرازيلي كارفاليو ليتي

ارتدى قميص "السيليساو" ضد بوليفيا في دور المجموعات من أول نسخة مونديالية على الإطلاق، والتي استضافتها أوروغواي عام 1930.

وخاض ليتي تلك المباراة التي أُقيمت في 20 يوليو/تموز 1930 وهو بعمر 18 عاما و25 يوما، وانتهت بفوز "راقصي السامبا" برباعية نظيفة.

الألماني يوسوفا موكوكو

بالعودة مرة أخرى إلى مونديال قطر 2022، فقد شهد وجود لاعب ثان من بين الأصغر في تاريخ المونديال، إذ شارك موكوكو في مباراة منتخب ألمانيا ضد اليابان في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وأقيمت تلك المباراة في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 على أرضية استاد خليفة المونديالي، وفيها شارك موكوكو في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بقرار من المدرب هانسي فليك.

وكان موكوكو يومها بعمر 18 عاما و3 أيام فقط، وشهدت المباراة خسارة الألمان 1-2 أمام نظرائهم اليابانيين.

الكاميروني ريغوبيرت سونغ

شارك في التشكيل الأساسي "للأسود غير المروضة" ضد السويد في المباراة التي جرت في دور المجموعات لمونديال 1994، بقرار من المدرب هنري ميشيل.

وكان سونغ حينها بعمر 17 عاما و11 شهرا و9 أيام، ورغم صغر سنه قدّم مباراة كبيرة وأسهم في خروج منتخب بلاده بنقطة واحدة إثر انتهاء تلك المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين في كل شبكة.

النيجيري بارثلميو أوغبيتشي

منح المدرب الوطني فيستوس أونيغبيندي مواطنه أوغبيتشي فرصة الظهور الأول في كأس العالم في واحدة من المباريات القوية في مونديال كوريا الجنوبية واليابان 2002.

وشارك أوغبيتشي ضد الأرجنتين في المباراة التي جرت لحساب دور المجموعات في 2 يونيو/حزيران 2002 وهو بعمر 17 عاما و8 أشهر ويومين، وانتهت بخسارة "النسور الخضراء" بصعوبة بالغة بنتيجة 0-1.

البرازيلي بيليه

هو الاسم الأكثر شهرة في هذه القائمة، حيث قدّم أوراق اعتماده كواحد من أساطير كرة القدم في التاريخ في أول مباراة مونديالية له في 15 يونيو/حزيران 1958.

يومها كان بيليه بعمر 17 عاما و7 أشهر و23 يوما وشارك ضد الاتحاد السوفييتي بقرار من مواطنه فيسنتي فيولا مدرب "السيليساو"، وانتهت تلك المباراة بفوز برازيلي استقر عند هدفين دون رد.

وبعد تلك المشاركة كتب بيليه تاريخا استثنائيا في كأس العالم، باعتباره الوحيد حتى الآن الذي تُوج بالمونديال 3 مرات كلاعب.

الكاميروني سالومون أولمبي

في 11 يونيو/حزيران 1998 لمست قدما أولمبي أرضية ملعب مونسيبال (تولوز حاليا) لتمثيل منتخب بلاده ضد النمسا ضمن مباريات المجموعة الثانية من مونديال فرنسا.

كان أولمبي يومها بعمر 17 عاما و6 أشهر و3 أيام، وانتهت تلك المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.

النيجيري فيمي أوبابونمي

شارك أوبابونمي في مباراة نيجيريا ضد إنجلترا التي أقيمت في 12 يونيو/حزيران 2002 على ملعب ناغاي في مدينة أوساكا اليابانية.

حينها كان أوبابونمي بعمر 17 عاما و3 أشهر و9 أيام، وانتهت تلك المباراة التي جرت في دور المجموعات، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الكاميروني صامويل إيتو

هو أصغر لاعب كاميروني وأفريقي على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، إذ خاض أول مباراة له وهو بعمر 17 عاما و3 أشهر و7 أيام، أي بفارق يومين عن النيجيري أوبابونمي.

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وشارك إيتو ضد إيطاليا بدءا من الدقيقة 66 للمباراة التي جرت في 17 يونيو/حزيران 1998، وانتهت بفوز عريض للفريق الأوروبي استقر عند ثلاثية دون رد.

نورمان وايتسايد من أيرلندا الشمالية

يحتفظ وايتسايد بمكانه كأصغر لاعب في تاريخ كأس العالم منذ 44 عاما، بعد أن شارك مع منتخب بلاده لأول مرة في مونديال 1982.

ولعب وايتسايد مباراة أيرلندا الشمالية ضد النمسا في دور المجموعات في 17 يونيو/حزيران 1982، وهو بعمر 17 عاما وشهر واحد و10 أيام، وانتهت بالتعادل السلبي.