بينهم هالاند ونجم عربي.. 23 لاعبا من مواليد إنجلترا يشاركون مع 10 منتخبات في المونديال

وفقا لدراسة إحصائية موثقة، تضم قوائم مونديال 2026 نحو 289 لاعبا لا يمثلون بلدانهم الأصلية. وتأتي إنجلترا في المرتبة الثالثة عالميا كأكبر "مُصدّر" للمواهب المولودة على أرضها لصالح منتخبات أخرى، خلف فرنسا (76 لاعبا) وهولندا (44 لاعبا).

وفي المقابل، لا تضم تشكيلة توماس توخيل المكونة من 26 لاعبا سوى لاعب واحد فقط وُلد خارج إنجلترا، وهو المدافع مارك غويهي المولود في أبيدجان بساحل العاج، قبل أن ينتقل إلى لندن في ربيعه الأول.

إليكم قائمة كاملة لـ "الأسود المهاجرة" الموزعين على 10 منتخبات في مونديال 2026:

اسكتلندا: نصيب الأسد بـ (5 لاعبين)

تعد اسكتلندا المستفيد الأكبر من المواهب المولودة في الجارة الجنوبية:

سكوت مكتوميناي: نجم خط الوسط المولود في لانكستر الإنجليزية.

تايلر فليتشر: نجل النجم السابق دارين فليتشر، وُلد في مانشستر ويلعب لمانشستر يونايتد، في مفارقة عجيبة حيث يلعب شقيقه التوأم "جاك" لمنتخب إنجلترا تحت 19 عاما.

أنغوس غان: حارس المرمى الذي مثّل منتخبات إنجلترا للشباب قبل تغيير ولائه الدولي.

تشي آدامز: المهاجم المولود في ليستر.

جورج هيرست: المهاجم المولود في شيفيلد.

غانا: ثلاثي لندني خطير (3 لاعبين)

سيواجه لاعبو إنجلترا زملاءهم في المولد عندما يلتقون بغانا في دور المجموعات:

أنطوان سيمينيو: المهاجم المتألق في صفوف مانشستر سيتي.

جيروم أوبوكو: خريج أكاديمية فولهام ومدافع إسطنبول باشاك شهير الحالي، وهو مولود في لندن.

براندون توماس-أسانتي: مهاجم كوفنتري سيتي المولود في ميلتون كينز.

كندا: روابط عائلية عابرة للأطلسي (3 لاعبين)

أوين غودمان: حارس المرمى المولود في لندن، والذي مثّل إنجلترا تحت 20 عاما سابقا قبل أن يستقر في القائمة المونديالية النهائية لكندا.

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لوك دي فوجيرول: مدافع فولهام الشاب المولود في لندن.

ألفي جونز: مدافع ميدلسبره الذي أمضى حياته في إنجلترا لكنه يمثل كندا عبر بوابة جدته.

الولايات المتحدة الأمريكية: أبناء المحترفين (3 لاعبين)

أنطوني روبنسون: الظهير الأيسر الطائر لنادي فولهام، المولود في ميلتون كينز.

جيوفاني رينا: نجم خط الوسط المولود في سندرلاند الإنجليزية، حيث كان والده النجم الأمريكي السابق كلاوديو رينا محترفا هناك وقت ولادته.

سيباستيان برهالتر: لاعب فانكوفر وايتكابس المولود في لندن قبل أن ينتقل طفلا إلى أوهايو.

نيوزيلندا: ثلاثي الجيل الجديد (3 لاعبين)

تومي سميث: المدافع المخضرم المولود في ماكليسفيلد، والذي مثّل إنجلترا في الفئات السنية قبل التحول لنيوزيلندا.

جو بيل: لاعب الوسط الدفاعي المولود في بريستول.

ماثيو غاربيت: لاعب بيتربورو يونايتد المولود في لندن قبل هجرته المبكرة إلى نيوزيلندا.

النرويج: (لاعبان)

إيرلينغ هالاند: الظاهرة التهديفية الأبرز في العالم، وُلد في ليدز الإنجليزية عندما كان والده ألف-إينغ محترفا في الدوري الممتاز، ورغم جنسيته المزدوجة، اختار السير على خطى والده دوليا مع النرويج.

ثيلو آسغارد: خريج قطاع الشباب السابق المولود في إنجلترا.

جمهورية الكونغو الديمقراطية: فخر الهوية (لاعبان)

آرون وان-بيساكا: ظهير وست هام يونايتد، وآرون تشيبولا لاعب وسط كيلمارنوك. كلاهما مثّل إنجلترا في الشباب، وعلق وان-بيساكا على قراره بالتحول للكونغو قائلا: "إنها بلدي وموطن والديّ، نشأت في بيت كونغولي وأنا فخور بتمثيلها".

فرنسا: جوهرة بايرن ميونخ (لاعب واحد)

مايكل أوليس: أحد أبرز نجوم بايرن ميونخ والمرشحين للكرة الذهبية. وُلد ونشأ في لندن لأب نيجيري وأم فرنسية-جزائرية، ويمتلك حق تمثيل 4 دول، وعن ذلك يقول: "أنا محظوظ بهذه الأصول الأربعة التي أثرت شخصيتي، لكني اخترت تمثيل فرنسا".

العراق: موهبة مانشستر (لاعب واحد)

زيدان إقبال: لاعب وسط أوتريخت الهولندي الحالي وخريج أكاديمية مانشستر يونايتد. وُلد في مانشستر وكان متاحا له تمثيل إنجلترا أو باكستان، لكنه اختار أسود الرافدين ومثّلهم في 22 مباراة دولية مسجلا هدفين.

سويسرا: الصدفة الكروية (لاعب واحد)