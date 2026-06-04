وداعا للإحصاءات التقليدية… فيفا يطلق نظاما جديدا لتقييم نجوم مونديال 2026

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الخميس عن نظام جديد لتصنيف قوّة أداء اللاعبين سيتم العمل به خلال كأس العام 2026، حيث سيعتمد على البيانات والذكاء الكروي المعزز لتقييم المردود الفردي اللاعبين بعد كل مباراة.

ولتجاوز الإحصائيات التقليدية، يعتمد هذا النظام على خوارزميات متطوّرة للقياس مساهمات اللاعبين وتقدير خصائصهم الفردية بطريقة موضوعية، وتم تطوير هذا النظام تحت إشراف الفرنسي أرسين فينجر مدير قسم "فيفا" المهتم بتطوير كرة القدم حول العالم.

وقد أكدّ "فينغر" بأن الحكم على أداء اللاعبين لن يعتمد على الآراء وحدها بعد الآن، بما أن تصنيف "فيفا" الجديد سيعتمد على بيانات موضوعية لقياس أداء كل لاعب من حيث الهجوم وصناعة اللعب والمشاركة في الدفاع، وبهذا سيضع هذا النظام معيارا عالميا جديدة لتقييم المردود الفردي اللاعبين.

ويعتبر هذا النظام أول تعاون عالمي رفيع المستوى بين "فيفا" وشركة "أرامكو" السعودية، الشريك الحصري للاتحاد الدولي لكرة القدم في قطاع الطاقة، وقد اعتبره خالد الزامل، النائب الأعلى للرئيس للإتصال المؤسسي في شركة "أرامكو" مشروعا رائدا يستند إلى البيانات والتكنولوجيا سيقرّب الجماهير أكثر من اللعبة ويعزّز تجربتهم في كأس العالم.

وسيكون التقييم في هذا النظام شاملا بدرجات تتراوح بين صفر و10 في مجالات الهجوم وصناعة اللعب والأهداف، كما أن تقييم حراس المرمى سيعتمد على الأداء عند امتلاك الكرة والأداء خلال الدفاع على المرمى.

وسينطلق نشر هذه التصنيفات بعد نهاية الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم في مناسبة أولى، قبل أن تصبح القوائم محدّثة بعد نهاية كل مباراة لتضمّ أفضل 100 لاعب حسب التقييم الجديد وسيتم نشر البيانات للجماهير ووسائل الإعلام بعد 4 ساعات من نهاية كل مباراة على أقصى تقدير.