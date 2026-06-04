مونديال 2026.. سعود عبد الحميد يقود طفرة تاريخية في القيمة السوقية للأخضر

حطم المنتخب السعودي لكرة القدم أرقامه القياسية مجدداً، بعدما سجلت قيمته السوقية قفزة تاريخية غير مسبوقة لتتخطى حاجز الـ 40 مليون يورو لأول مرة في تاريخه، وذلك قبل أسبوع واحد فقط من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026.

ووفقاً لآخر تحديثات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في أرقام وإحصائيات اللاعبين، فقد قفزت القيمة السوقية للمنتخب السعودي لتصل إلى 40.68 مليون يورو ، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في مسيرة "الأخضر"، وجاء هذا الارتفاع بعد يومين فقط من وصوله إلى قمة تسويقية سابقة.

أبرز العوامل وراء القفزة التاريخية

وأسهم سعود عبد الحميد المحترف في صفوف لانس الفرنسي بشكل رئيسي في هذه الطفرة، بعد أن شهدت قيمته السوقية زيادة قوية بنسبة 80% لتصل إلى 9 ملايين يورو ، وهو ما دفع بقيمة المنتخب الإجمالية لتتجاوز حاجز الـ 37 مليون يورو في مرحلة أولى.

هذه القفزة التاريخية هي الثمرة المباشرة لمشروع احتراف اللاعب السعودي خارجياً الذي دعمته وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم مؤخراً.

يذكر أن القيمة السوقية لمنتخب السعودية خلال مونديال قطر 2022، كانت تتراوح بين 25 و29 مليون يورو فقط (وكان أغلى لاعب حينها لا يتعدى 3 ملايين يورو مثل سلطان الغنام أو سالم الدوسري).

ويعد الوصول إلى 40.68 مليون يورو نمواً جيداً خلال سنوات قليلة، وهو مؤشر اقتصادي قوي على تطور جودة اللاعب السعودي الشاب مثل مصعب الجوير الذي ارتفعت قيمته إلى 6 ملايين يورو ، وكذلك خالد الغنام بقيمة بلغت قيمته 2.5 مليون يورو .

لكن في المقابل تبدو المقارنة مع منتخبي إسبانيا بطل أوروبا 2024 وأوروجواي، خصميه في المجموعة الثامنة، بعيدة كثيراً. إذ تقارب القيمة السوقية لـ"لا روخا" المليار يورو ، بفضل نجوم مثل لامين يامال، رودري، وخافي. في حين يصل الفارق إلى عشرة أضعاف عند الحديث عن "لا سيليستي" الذي تجاوزت قيمته 400 مليون يورو . أما الرأس الأخضر الضلع الرابع في المعادلة فتتراوح قيمته التسويقية بين 30 و33 مليون يورو .

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ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة قوية أمام منتخب أوروجواي في 16 حزيران/يونيو، قبل أن يصطدم في الجولة الثانية بمنتخب إسبانيا في 21 منه، على أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) بعدها بستة أيام.