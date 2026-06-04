من 1930 إلى 2026.. الأندية الأكثر تمثيلا في تاريخ بطولات كأس العالم

يتصدر نادي برشلونة قائمة أندية العالم التي أرسلت لاعبيها للمشاركة مع منتخبات بلادهم في تاريخ نهائيات كأس العالم منذ ظهور البطولة إلى النور لأول مرة عام 1930.

وذكر موقع "غاتو ميستري" (Gato Mestre) البرازيلي المتخصص في البيانات أن أكثر من 12 ألف لاعب تم استدعاؤهم للمشاركة في النسخ الـ23 لكأس العالم، تتضمن البطولة القادمة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في الفترة ما بين 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز.

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الأندية الأكثر تمثيلا في تاريخ كأس العالم

وتوزع هذا العدد الكبير من اللاعبين على 1590 ناديا ممثلا في المونديال، في مقدمتهم برشلونة الذي يُعتبر "أكبر مصدر" للاعبين في تاريخ البطولة، على حد وصف الموقع ذاته.

وتضم القائمة 1590 ناديا ممثلا في المونديال، ويأ يأتي على رأسها نادي برشلونة باعتباره أكبر مصدر للاعبين إلى البطولة.

وقدّم برشلونة 161 لاعبا على مدار 23 نسخة، وهو الرقم الأعلى في العالم، وكان مونديال قطر هو القياسي بالنسبة للفريق الكتالوني بمشاركة 17 لاعبا، مقارنة بـ16 في النسخة القادمة.

ويحتل يوفنتوس المركز الثاني بـ143 لاعبا من بينهم 6 في المونديال القادم، فيما تواجد ريال مدريد بالمركز الثالث تاريخيا بفارق أكثر من 20 لاعبا عن غريمه برشلونة.

وتهيمن الأندية الأوروبية بوضوح على قائمة أول 20 ناديا أرسلت لاعبيها إلى المونديال تاريخيا بوجود 18 فريقا، بينما نجح فريقان لاتينيان فقط في التواجد بها وهما ريفر بليت الأرجنتيني وبينارول من أوروغواي.

أكثر 50 ناديا تمثيلا باللاعبين في تاريخ كأس العالم منذ عام 1930 حتى عام 2026:

برشلونة الإسباني: 161 لاعبا.

يوفنتوس الإيطالي: 143 لاعبا.

ريال مدريد الإسباني: 140 لاعبا.

بايرن ميونخ الألماني: 139 لاعبا.

إنتر ميلان الإيطالي: 134 لاعبا.

مانشستر يونايتد الإنجليزي: 124 لاعبا.

ميلان الإيطالي: 117 لاعبا.

أرسنال الإنجليزي: 101 لاعب.

ليفربول الإنجليزي: 100 لاعب.

تشيلسي الإنجليزي: 97 لاعبا.

توتنهام هوتسبير الإنجليزي: 91 لاعبا.

مانشستر سيتي الإنجليزي: 87 لاعبا.

أياكس أمستردام الهولندي: 82 لاعبا.

أتلتيكو مدريد الإسباني: 81 لاعبا.

بوروسيا دورتموند الألماني: 74 لاعبا.

ريفر بليت الأرجنتيني: 74 لاعبا.

باريس سان جيرمان الفرنسي: 71 لاعبا.

روما الإيطالي: 71 لاعبا.

آيندهوفن الهولندي: 70 لاعبا.

بينارول الأوروغواياني: 68 لاعبا.

أندرلخت البلجيكي: 65 لاعبا.

ناسيونال الأوروغواياني: 64 لاعبا.

أمريكا المكسيكي: 62 لاعبا.

بنفيكا البرتغالي: 61 لاعبا.

دينامو كييف الأوكراني: 60 لاعبا.

كلوب بروج البلجيكي: 59 لاعبا.

موناكو الفرنسي: 59 لاعبا.

الهلال السعودي: 58 لاعبا.

سيلتيك الإسكتلندي: 58 لاعبا.

بورتو البرتغالي: 58 لاعبا.

سبورتينغ لشبونة البرتغالي: 55 لاعبا.

فينورد الهولندي: 54 لاعبا.

ساو باولو البرازيلي: 54 لاعبا.

فالنسيا الإسباني: 54 لاعبا.

غوادالاخارا المكسيكي: 53 لاعبا.

كولن الألماني: 53 لاعبا.

شتوتغارت الألماني: 53 لاعبا.

أولمبيك مارسيليا الفرنسي: 52 لاعبا.

باير ليفركوزن الألماني: 51 لاعبا.

بوتافوغو البرازيلي: 50 لاعبا.

فيورنتينا الإيطالي: 50 لاعبا.

فلامنغو البرازيلي: 50 لاعبا.

نابولي الإيطالي: 50 لاعبا.

إيفرتون الإنجليزي: 49 لاعبا.

كولو كولو التشيلي: 48 لاعبا.

غلطة سراي التركي: 48 لاعبا.

شالكه الألماني: 48 لاعبا.

سبارتاك موسكو الروسي: 45 لاعبا.

أستون فيلا الإنجليزي: 44 لاعبا.

أوليمبيا الباراغواياني: 44 لاعبا.

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وبحسب بيانات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فإن 1248 لاعبا سيمثلون 48 منتخبا وفقا للقوائم الرسمية في النسخة القادمة من كأس العالم.