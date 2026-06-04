الفيفا يصدم جماهير المونديال.. حظر كامل لزجاجات المياه في الملاعب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الخميس، حظر إدخال زجاجات المياه القابلة لإعادة الاستخدام إلى الملاعب خلال مباريات كأس العالم، لأسباب أمنية، وذلك عقب تعديل طارئ على "مدونة قواعد السلوك في الملاعب".

وأوضح الاتحاد، الذي كان قد سمح سابقا بإدخال الزجاجات البلاستيكية الشفافة القابلة لإعادة الاستخدام، أن القواعد المحدثة تقضي بمنعها بشكل كامل.

منع إدخال زجاجات المياه إلى ملاعب المونديال

وامتد القرار ليشمل حظر إدخال أدوات أخرى مثل الزجاجات والأكواب والبرطمانات والعلب، تجنبا لمخاطر الإصابة إذا أُلقيت داخل المدرجات.

وقال الفيفا في بيان "يلتزم الفيفا بحماية صحة وسلامة اللاعبين والحكام والمشجعين والمتطوعين والموظفين، وقد جاء قرار حظر الزجاجات للحد من المخاطر والإصابات المحتملة".

وأضاف "تُحظر الزجاجات الخارجية بالفعل في عدد من هذه الملاعب لأسباب تتعلق بالسلامة، ونعمل على تعميم هذا الإجراء في جميع ملاعب البطولة".

وفي المقابل، أثار القرار مخاوف الجماهير بشأن التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة، التي يُتوقع أن تتراوح في بعض الملاعب بين 26 و28 درجة مئوية، إلى جانب تساؤلات حول سهولة الحصول على مياه الشرب داخل الملاعب.

وأكد الفيفا اتخاذ تدابير للتخفيف من آثار الحرارة، مشيرا إلى أنه ينسق مع لجان المدن المضيفة والسلطات المحلية لتوفير حلول تشمل محطات رش المياه، والمراوح، ونقاط الترطيب، والخيام المبردة، وغيرها من الوسائل في محيط الملاعب.

وجاء في البيان "داخل نطاق الملعب، ستظل أسعار زجاجات المياه خلال كأس العالم 2026 متوافقة مع الأسعار المعتمدة في الفعاليات الأخرى التي تستضيفها هذه الملاعب".

وستقام كأس العالم 2026، بمشاركة 48 منتخبا، خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مع إقامة 104 مباريات، بزيادة عن 64 مباراة في النسخ السابقة، بعد استحداث دور إقصائي إضافي.