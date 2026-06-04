منظمة حقوقية تحذر من "مناخ خوف" في مونديال 2026 والبيت الأبيض يرد

قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم لكرة القدم، جدل جديد يخرج للواجهة، بعد تحذيرات أطلقتها منظمة حقوقية من مناخ من الخوف قد يحيط بالبطولة الأكبر في العالم.

وعبرت منظمة "تحالف الرياضة والحقوق" عن قلقها من تداعيات السياسات الأمريكية المتعلقة بالهجرة والرقابة الحدودية، معتبرة أن المشهد الحالي قد ينعكس مباشرة على سلامة الصحفيين والمشجعين القادمين من مختلف أنحاء العالم. كما وجهت المنظمة انتقادات إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، متهمة إياه بعدم اتخاذ إجراءات كافية لضمان حماية الحقوق الأساسية للإنسان خاصة في ظل القيود المفروضة والرقابة المشددة إضافة إلى ممارسات قوات الأمن.

وتقول أندريا فلورنس، المديرة التنفيذية للتحالف، إن الخطاب السياسي الحاد في الولايات المتحدة، إلى جانب سياسات الهجرة العدوانية، وعمليات الترحيل الجماعية ألقت بظلالها القاتمة بالفعل على أكبر حدث رياضي في العالم.

البيت الأبيض يرد

في المقابل، أكد البيت الأبيض أن الرئيس ترمب حريص على ضمان تأمين كل المشجعين والزوار، واصفا كأس العالم بأنها واحدة من أعظم الأحداث وأكثرها إثارة في تاريخ البشرية.

واعتبر أن كل الانتقادات الموجهة إليه، ليست إلا تكتيكات تخويف سخيفة تقودها جماعات الناشطين الليبراليين ووسائل الإعلام اليسارية على حد تعبيره.

ليجد المونديال نفسه أمام اختبار يتجاوز كرة القدم، وأمام مسؤولية ضمان الأمان للجماهير الرياضية في أكبر تظاهرة رياضية على وجه الأرض.