شاهد.. استقبال حافل لمنتخب المغرب في أمريكا وحكيمي يوجه رسالة حماسية

حطت بعثة المنتخب المغربي لكرة القدم، مساء الأربعاء (بتوقيت الولايات المتحدة)، الرحال في الأراضي الأمريكية، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، والتي تقام بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتداولت منصات وحسابات مغربية عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا) مقاطع فيديو ترصد لحظة وصول "أسود الأطلس" إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث كان في استقبال البعثة سفير المملكة المغربية لدى الولايات المتحدة، يوسف العمراني، والقنصل العام للمملكة في نيويورك، محمد أيت بيهي، إلى جانب حشد من أبناء الجالية المغربية الذين حرصوا على استقبال اللاعبين بالهتافات والأعلام الوطنية.

حكيمي يعد الجماهير بمشوار مونديالي مثير

وفي مقطع فيديو تم تصويره فور الخروج من المطار، عبّر نجم وقائد المنتخب المغربي، أشرف حكيمي، عن حماسه البالغ لانطلاق مشوار الأسود في العرس العالمي، مؤكدا تطلعه الكبير للاعتماد على الزخم والمؤازرة الجماهيرية الواسعة من الجالية المغربية والعربية المقيمة في أمريكا خلال منافسات كأس العالم.

من جانبه، نشر الحساب الرسمي للمنتخب المغربي عبر منصة "إكس" مقطعا مصورا يوثق وصول البعثة رسميا إلى مقر إقامتها التجهيزي في مدرسة "بينغري" (Pingry) الواقعة بولاية نيوجيرسي، والتي استقر عليها الجهاز الفني لتكون مقرا للمعسكر الإعدادي المغلق قبل الدخول في الأجواء الرسمية للمونديال.

جدول مباريات المغرب في كأس العالم 2026 (المجموعة الثالثة)

ويستهل أسود الأطلس -صاحب المركز السابع عالميا في تصنيف الفيفا الأخير- مشوارهم المونديالي بمواجهة مرتقبة ونارية أمام منتخب البرازيل، وذلك ضمن مواجهات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي اسكتلندا وهايتي، وجاءت المواعيد (بتوقيت الولايات المتحدة) على النحو التالي: