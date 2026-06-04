مدرجات بلا ضجيج.. الفيفا يحدد المحظورات في مونديال 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسمياً عن حظر شامل لأبواق "الفوفوزيلا" الشهيرة داخل الملاعب الـ 16 المستضيفة لنهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك ضمن "مدونة قواعد السلوك" الصارمة التي أصدرها للجماهير.

وارتبطت "الفوفوزيلا" – وهي أبواق بلاستيكية طويلة تصدر صوتاً يشبه طنين النحل – بالهوية الجماهيرية لمونديال جنوب أفريقيا 2010، إلا أنها واجهت انتقادات حادة بسبب الضجيج الذي يمنع التواصل داخل المستطيل الأخضر. ولن يقتصر الحظر على الفوفوزيلا فحسب، بل يشمل أيضاً الصفارات وأبواق الهواء، وكل الأجهزة والآلات التي تصدر ضوضاء مفرطة وتؤثر على سير المباريات.

ولا تتوقف قيود "فيفا" عند المؤثرات الصوتية؛ بل امتدت لتشمل حظر أجهزة ومؤشرات الليزر بجميع أنواعها لما تشكله من خطورة على تركيز اللاعبين والحكام. كما شملت القائمة منع المشجعين من إدخال قوارير المياه القابلة لإعادة الاستخدام، لدواعي السلامة والأمن وتجنب استخدامها كمقذوفات.

أما على صعيد السلوك والمظهر العام، فقد وضعت المدونة ضوابط صارمة تمنع التعري أو إظهار أجزاء حساسة من الجسم، مشددة على أن "طلاء الجسم والوشوم لا تُصنف كملابس". ومنحت القواعد السلطات المحلية في الدول الثلاث المستضيفة كامل الصلاحيات لمنع المخالفين من دخول الملاعب أو طردهم مباشرة وملاحقتهم قانونياً.

يُذكر أن هذه النسخة التاريخية من كأس العالم، وهي الأولى التي تضم 48 منتخباً وتُقام في ثلاث دول، ستنطلق في 11 حزيران/يونيو وتستمر حتى 19 تموز/يوليو، حيث ستشهد مباراة الافتتاح مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا.