لانس الفرنسي يضم سعود عبد الحميد نهائيا بعد موسم تاريخي توِج بلقب الكأس

أعلن نادي لانس الفرنسي، اليوم الخميس، تفعيل بند الشراء النهائي في عقد المدافع الدولي السعودي سعود عبد الحميد، ليرتبط بالفريق حتى عام 2029، وذلك بعد فترة إعارة مذهلة قادما من روما الإيطالي، قاد خلالها الفريق للتتويج بكأس فرنسا والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الفرنسي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني: "القصة تتواصل! بعد أن خاض موسما معارا إلى نادي لانس مع خيار الشراء قادما من روما الإيطالي خلال موسم 2025-2026، يواصل سعود عبد الحميد مشواره بقميص الفريق؛ حيث وقع اللاعب عقدا يمتد حتى عام 2029، بعدما كان أحد أبرز المساهمين في تتويج الفريق بكأس فرنسا وضمان تأهله إلى دوري أبطال أوروبا".

وكان النجم عبد الحميد قد انضم إلى صفوف لانس في يوليو/تموز 2025، مستندا إلى خبرة محلية عريضة في الدوري السعودي للمحترفين، وتجربة أوروبية أولى مفيدة في الكالتشيو مع نادي روما.

أول لاعب سعودي في الدوري الفرنسي

وبصفته ظهيرا عصريا فريدا يتميز بقدرات هجومية بارزة وسرعة فائقة، احتاج اللاعب البالغ من العمر 26 عاما إلى بعض الوقت للتأقلم مع أجواء الكرة الفرنسية، قبل أن يفرض نفسه تدريجيا كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة لانس، ويدخل التاريخ كأول لاعب سعودي يخوض غمار الدوري الفرنسي، والمحترف الأوروبي الوحيد في قائمة الأخضر الحالية.

وأضاف النادي في ثنائه على النجم السعودي: "بفضل التزامه التام وروحه الإيجابية العالية، أصبح عبد الحميد عنصرا أساسيا لا غنى عنه في النصف الثاني من الموسم؛ حيث شارك في 14 مباراة من أصل 17 مباراة ممكنة مقدما مستويات لافتة"، مساهما في احتلال فريقه وصافة الدوري الفرنسي خلف باريس سان جيرمان، وحصد لقب كأس فرنسا على حساب نيس.

إشادة الإدارة الرياضية بأرقام سعود

من جانبه، علّق المدير الرياضي لنادي لانس، جان-لوي ليكا، على توقيع العقد الجديد قائلا: "كان من الطبيعي جدا الاستمرار مع سعود بعد الموسم الناجح الذي قدمناه معا. إنه يمتلك سرعة فائقة وقدرة مذهلة على إرسال الكرات العرضية، وقد أكد ذلك بتقديمه 8 تمريرات حاسمة (أسيست)".

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وتابع ليكا: "على الرغم من كونه اللاعب السعودي الأول في تاريخ الدوري الفرنسي، إلا أن تأقلمه كان طبيعيا وسريعا للغاية داخل غرف الملابس. لقد ترك بصمة واضحة بأدائه القوي وروحه الإيجابية، وكان قرار الاستمرار متبادلا ومستحقا للطرفين".

ويأتي هذا الاستقرار التعاقدي ليمثل دفعة معنوية هائلة للاعب قبل أيام معدودة من قيادة منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026؛ حيث تستهل السعودية مشوارها المونديالي في المجموعة الثامنة بمواجهة أوروغواي يوم 16 يونيو/حزيران، قبل اللعب ضد إسبانيا والرأس الأخضر.