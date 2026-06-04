من رونالدو إلى توني ومحرز.. 24 نجما من الدوري السعودي يغزون مونديال 2026

اكتسب الدوري السعودي زخما إعلاميا كبيرا في الفترة الحالية بسبب عدد اللاعبين الأجانب الذين يمثلونه في نهائيات كأس العالم 2026.

وغالبا ما كانت آراء بعض النقاد، خاصة الأوروبيين، تقلل من قيمة وقوة دوري "روشن" السعودي، واعتبار كل لاعب ينتقل لأنديته قد خفت بريقه أو فقد فرصه في تمثيل المنتخبات الوطنية، لكن المونديال القادم أثبت عكس ذلك تماما.

لاعبو الدوري السعودي في كأس العالم

وقبل أسبوع واحد من انطلاق النسخة الـ23 لكأس العالم، تحول الدوري السعودي إلى "واجهة عالمية" على حد وصف صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

وضمت القوائم الرسمية للمنتخبات الـ48 المشاركة في المونديال 24 لاعبا أجنبيا ينشطون في الدوري السعودي سيمثلون 18 منتخبا مختلفا.

واعتبرت الصحيفة هذا الرقم بمثابة "رد قوي على الموقف الأوروبي تجاه كرة القدم السعودية الذي اتسم بالتعالي، واضعا إياه في مرتبة ثانوية مقارنة بالدوريات الخمسة الكبرى".

وكانت الحالة الأكثر إثارة للجدل، وفق الصحيفة، هي استدعاء إيفان توني لاعب الأهلي من قبل المدرب الألماني توماس توخيل، الذي فضّله على خيارات محلية أخرى مثل كالفيرت لوين.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن القائمة: "إدراج اسمه كان مفاجأة لنا أيضا. لديه حضور قوي داخل منطقة الجزاء وهو قناص بطبيعته ومميز في الكرات الثابتة. ولا تنسوا أنه متخصص في تنفيذ ركلات الجزاء".

وكان استدعاء روجر إيبانيز مدافع الأهلي لمنتخب البرازيل بمثابة خبر سار جدا لمسؤولي الدوري السعودي، تماما كما كان متوقعا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومواطنه جواو فيليكس من النصر، وروبن نيفيز من الهلال.

وعرفت القوائم أيضا اختيار 7 لاعبين عرب غير سعوديين ينشطون في الدوري المحلي يمثلون منتخبات المغرب، والجزائر، ومصر، وتونس، والأردن، والعراق.

قائمة اللاعبين الأجانب النشطين في الدوري السعودي الذين سيشاركون في كأس العالم 2026:

كوت ديفوار: فرانك كيسي (الأهلي).

فرنسا: ثيو هيرنانديز (الهلال).

البرازيل: روجر إيبانيز (الأهلي)، وفابينيو (الاتحاد).

كوراساو: جوريان غاري (أبها).

البرتغال: روبن نيفيز (الهلال)، وجواو فيليكس، وكريستيانو رونالدو (النصر).

إنجلترا: إيفان توني (الأهلي).

بنما: أورلاندو موسكيرا (الفيحاء).

المغرب: ياسين بونو (الهلال).

السنغال: إدوارد ميندي (الأهلي)، وخاليدو كوليبالي (الهلال)، وساديو ماني (النصر).

مصر: نبيل عماد دونغا (النجمة).

الجزائر: رياض محرز (الأهلي)، وحسام عوار (الاتحاد).

العراق: علي جاسم (النجمة).

المكسيك: جوليان كينيونيس (القادسية).

تركيا: ميريح ديميرال (الأهلي).

تونس: أيمن دحمان (الحزم).

أوروغواي: داروين نونيز (الهلال).

الأردن: علي العزازي (الشباب).

غانا: كريستوفر بونسو باه (القادسية).