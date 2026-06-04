"أكره ما حدث".. كومان ينتقد لاعبي هولندا بعد السقوط أمام الجزائر

بخيبة أمل واضحة، اعتبر المدرب رونالد كومان أن خسارة المنتخب الهولندي على أرضه أمام الجزائر 1-0 هي بمثابة جرس الإنذار قبل تحوّل الفريق إلى نيويورك لخوض مغامرته في كأس العالم.

في إطار مباراة تحضيرية لمونديال 2026 أقيمت أمس الأربعاء، انقاد المنتخب الهولندي إلى هزيمة بهدف لصفر، أمام المنتخب الجزائري الذي سجل هدف الفوز في الدقائق الأربع الأخيرة من المقابلة عن طريق لاعب فينوورد أنيس حاج موسى.

وعلّق كومان بعد الهزيمة: " أكره الخسارة تماما، كان ينبغي علينا الفوز على أرضنا، فمكانتنا في التصنيف تفرض ذلك…" كما أشار بأن منتخب بلاده قد سيطر خلال الـ25 دقيقة الأولى من المباراة وحقق فرصا واضحة، لكنه فشل في استثمارها.

وأضاف "كومان" في نفس السياق: "حين لا تسجّل، لا ينبغي أن يتحوّل ذلك إلى مشكلة، لقد صعّبنا الأمور على أنفسنا، وكنا متساهلين أكثر من اللازم وافتقدنا في بعض الأحيان إلى الشراسة على الميدان".

وأجاب المدرب الهولندي على سؤال، إن كانت الخسارة في المباريات التحضيرية أفضل من الخسارة في مباريات المونديال قائلا: " الخسارة دائما أمر سيّء، والفوز يمنحك شعورا إيجابيا، لا داعي للذعر، هذا بمثابة جرس إنذار، ونحن في حاجة إلى مراجعة عديد التفاصيل".

وقد تحوّل المنتخب الهولندي عشية المباراة إلى مدينة نيويورك حيث سيخوض مباراة ودّية أخرى يوم الإثنين أمام منتخب اوزباكستان الذي سيشارك لأوّل مرّة في تاريخه في كأس العالم.