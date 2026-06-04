عامان ونصف خلف القضبان.. حكم قضائي يهز إدارة فنربخشه

أصدرت محكمة تركية حكما يقضي بـسجن رئيس ⁠نادي فناربخشه، سعد الدين ساران، لمدة عامين ونصف، بتهمة التحريض على المراهنات غير القانونية.

وبحسب ما ورد في حيثيات الحكم، فإن القضية لا تقتصر على الرئيس فقط، بل شملت أيضا شقيقه كينان ساران، الذي صدر بحقه الحكم نفسه، على خلفية اتهامات تتعلق بالترويج للمراهنات غير القانونية عبر وسائل مختلفة، من بينها الإعلانات.

وكان ساران قد نفى جميع التهم المنسوبة إليه خلال جلسات المحاكمة، في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية محلية إلى أن اسمه ارتبط سابقا بتحقيق في تعاطي المخدرات بين مشاهير أتراك قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

كما كشفت التحقيقات الجارية عن حجم التعقيدات المرتبطة بملف المراهنات في كرة القدم التركية، الذي بات أحد أبرز الملفات الحساسة في السنوات الأخيرة، خاصة مع اتساع نطاق الاشتباه ليشمل شخصيات بارزة في اللعبة.

ويمر نادي فناربخشه بمرحلة حساسة على المستوى الإداري، في ظل اقتراب عقد جمعية عمومية غير عادية في السادس والسابع من يونيو/حزيران، لانتخاب قيادة جديدة.