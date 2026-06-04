"خبير النوم" يوجه تحذيرا صادما للاعبي المنتخب الإنجليزي في مونديال 2026

في إطار سعي المنتخب الإنجليزي للفوز بكأس العالم التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، تلقى لاعبو المنتخب الإنجليزي تحذيرا خاصا من أحد الخبراء البارزين في مجال النوم.

ومنذ إنجاز 1966 في إنجلترا، يأمل منتخب الأسود الثلاثة في الفوز باللقب الثاني في تاريخهم خلال النسخة القادمة من المونديال، والذي سيكون بمثابة التحدي لفريق المدرب توخيل نظرا للظروف المناخية الخاصة التي ستميز كأس العالم هذا الصيف، حيث ستقام في ثلاث دول وأربع مناطق زمنية مختلفة.

وتحدث جيمس ويلسون الذي سبق له العمل في أندية إنجليزية مختلفة جعلته يُلقّب بـ"خبير النوم" واصفا الحبوب المنومة بأنها تعيق النوم الجيد، وذلك بعد أن لاحظ انتشارها على نطاق واسع بين اللاعبين الذين سبق وصرحوا بذلك.

وسيضطر المنتخب الإنجليزي خلال فترة كأس العالم إلى خوض رحلات جوية ليلية والتنقل بين مناطق زمنية مختلفة، وتغيير الفنادق أكثر من مرة، وهذا ما قد يسبب مشاكل في النوم خاصة مع الأجواء الحارة التي تتميز بها المنطقة.

ويجري زملاء هاري كين معسكرا تدريبيا في ولاية فلوريدا للتأقلم مع الأجواء قبل خوض دور المجموعات في مدن دالاس وبوسطن ونيوجيرسي.

وأفاد خبير النوم ويلسون في تصريح لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، بأنه يأمل ألا يتناول اللاعبون حبوبا منومة لأنها لا تساعد على استعادة النشاط بعد النوم، بل تساعد على التخدير وتفقد الوعي، إضافة إلى أنها ليست جيدة للنوم وغير مناسبة لكرة القدم.

كما تابع ويلسون في تصريحه: "إن 4 ساعات من النوم المتقطع ليلة المباراة دون حبوب منومة، أفضل بكثير من النوم لـ8 ساعات باستعمال هذه الحبوب".

وجهز الاتحاد الإنجليزي أغطية مناسبة ووسائد خاصة باللاعبين تتناسق مع بنيتهم الجسدية لضمان نوعية نوم ملائمة لهم خلال رحلتهم إلى أمريكا الشمالية.

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وأفاد ويلسون بشأن الظروف الملائمة للنوم الطبيعي، بأن محاكاة أجواء المنزل بتوفير بعض الصور التي يحبها اللاعبون واستعمال بعض عطور الجو يساعد على شعورهم بالاطمئنان، وبالتالي توفير ظروف نوم مريحة.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي منتخب كرواتيا يوم 17 يونيو/حزيران في افتتاح مباريات المجموعة 12 التي تضم أيضا كلا من غانا وبنما.