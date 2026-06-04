بالفيديو.. ثنائية محمدوه تطير باليمن إلى نهائيات كأس آسيا

نجح منتخب اليمن في اقتلاع ورقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على منتخب لبنان اليوم الخميس، بفضل ثنائية محمدوه في مباراة مؤجلة من التصفيات.

وفرض المنتخب اليمني سيطرته منذ بداية المباراة وصنع العديد من الفرص في الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة التعادل السلبي.

وتواصل ضغط "اليمن" خلال الشوط الثاني من المباراة إلى أن تُوّج ذلك بهدف افتتاح النتيجة عن طريق ناصر محمدوه بتسديدة منخفضة داخل منطقة الجزاء بعد أن استثمر هجمة منظمة لزملائه في الدقيقة 62.

هدف عزز معنويات اللاعبين في بقية المقابلة التي عرفت دقيقتها الأخيرة تعزيز النتيجة لصالح اليمن بالهدف الثاني عن طريق اللاعب نفسه.

ليرفع بذلك "اليمن" رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة الثانية، على بعد نقطة من لبنان الذي كان يكفيه تعادل للتأهل.

تأهل أشعل فرحة الجماهير اليمنية مع نهاية المباراة، لتواصل احتفالاتها بالتأهل الأول للكأس القارية منذ عام 2019، ليعود بذلك اليمن للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في نسخة عام 2027 التي ستدور في السعودية من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط.

مباراة كان من المقرر أن تدور في فبراير/شباط الماضي، لكن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران وتداعياتها على المنطقة ساهمت في تأجيلها.

وسينضم منتخب اليمن إلى المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام.