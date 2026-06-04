التكنولوجيا الذكية سلاح إنجلترا لمواجهة التحديات في المونديال

سيعتمد لاعبو المنتخب الإنجليزي على أساور اللياقة الذكية "ووب" (Whoop) خلال مشاركتهم في كأس العالم 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز مراقبة حالتهم البدنية وتحسين عمليات الاستشفاء والتعافي خلال البطولة بحسب تقرير لصحيفة ذا أتليتيك (The Athletic).

وارتدى اللاعبون وأفراد الجهاز الفني هذه الأساور خلال أول حصة تدريبية للمنتخب في مركز بالم بيتش غاردنز بولاية فلوريدا الأمريكية، حيث توفر الأجهزة بيانات متواصلة على مدار الساعة حول مجموعة من المؤشرات الصحية والبدنية، مثل معدل نبضات القلب أثناء الراحة، وتغيرات نبض القلب، والحد الأقصى لاستهلاك الأكسجين.

ويأتي هذا التوجه ضمن سعي الجهاز الفني للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بجاهزية اللاعبين وحالتهم البدنية. وكان المنتخب الإنجليزي قد استخدم تقنيات مشابهة في بطولات سابقة، من بينها خاتم "أورا" الذكي خلال بطولة أمم أوروبا 2024.

ومن المقرر أن يرتدي اللاعبون هذه الأساور خلال المباراتين الوديتين أمام نيوزيلندا في 6 يونيو/حزيران وكوستاريكا في 10 يونيو/حزيران، إضافة إلى مبارياتهم في كأس العالم.

ولا تعد شركة "ووب" راعيا رسميا للمنتخب الإنجليزي أو شريكا تجاريا للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، لذلك يبقى قرار ارتداء هذه الأجهزة متروكا للاعبين أنفسهم خلال التدريبات والمباريات.

وتسمح لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات باستخدام أنظمة التتبع القابلة للارتداء الخاصة بها، شريطة أن تكون معتمدة ومتوافقة مع قوانين اللعبة ولوائح المعدات والتسويق المعمول بها.

وتدرك إنجلترا أن أحد أكبر التحديات في مونديال 2026 يتمثل في الحفاظ على جاهزية اللاعبين واستعادتهم للياقتهم البدنية بسرعة، خاصة أن البطولة ستشهد عددا أكبر من المباريات والتنقلات مقارنة بالنسخ السابقة.

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وكان المدرب الألماني توماس توخيل قد أكد مرارا أن التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة ونسب الرطوبة العالية سيكون من أبرز العقبات التي سيواجهها المنتخب خلال الصيف الحالي.

كما سيضطر اللاعبون إلى التنقل بين عدة مناطق زمنية خلال دور المجموعات، إذ ستقام مبارياتهم في مدن دالاس وبوسطن ونيوجيرسي، مع احتمال السفر إلى المكسيك أو كندا إذا واصلوا المشوار في الأدوار الإقصائية.