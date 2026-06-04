منتخب المغرب يحقق إنجازا تاريخيا في تصنيف الفيفا

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم ارتقاء المنتخب الوطني إلى المركز السابع عالميا في أحدث تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محققا هذا المركز المتقدم لأول مرة في تاريخه.

وأفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بيان رسمي لها، بأن هذا المركز هو الأفضل على الإطلاق في تاريخ "أسود الأطلس" ضمن التصنيف العالمي للفيفا.

وأضاف البيان، الصادر عقب الإعلان عن تصنيف "الفيفا" أمس الأربعاء، أن هذا الارتقاء يعد إنجازا غير مسبوق "يعكس التطور الكبير الذي شهدته كرة القدم الوطنية خلال السنوات الأخيرة". وأشار الاتحاد إلى أن التصنيف الجديد يبرهن بوضوح على المكانة المرموقة التي بات يحتلها المنتخب المغربي على الساحة الدولية بفضل نتائجه الإيجابية المتتالية.

صدارة أفريقية وعربية مطلقة للمغرب

وحصد المنتخب المغربي ما مجموعه 1756.94 نقطة، ليواصل تسيّده المطلق وتربعه على عرش المنتخبات الأفريقية، متفوقا بفارق مريح على منتخبات القارة السمراء؛ حيث جاء منتخب السنغال في المركز 14 عالميا، ونيجيريا في المركز 25، والجزائر في المرتبة 28، تليها مصر في المرتبة 29.

وعلى الصعيد العربي، واصل "أسود الأطلس" ريادتهم وتصدرهم للقائمة، متقدمين على كل من الجزائر ومصر، بالإضافة إلى تونس التي احتلت المرتبة (46 عالميا)، وقطر التي جاءت في المركز (55 عالميا).

أما على مستوى مقدمة القائمة العالمية، فقد تصدرت فرنسا الترتيب الدولي، وجاءت خلفها منتخبات إسبانيا، الأرجنتين، إنجلترا، البرتغال، والبرازيل على التوالي.

المغرب يواجه النرويج قبل المونديال

ويستعد المنتخب المغربي حاليا لخوض مواجهة ودية أخيرة وهامة أمام منتخب النرويج في 7 يونيو/حزيران الجاري، والتي ستُقام على أرضية ملعب "ريد بول أرينا" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك في إطار الأمتار الأخيرة من التحضيرات قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في 11 من الشهر ذاته.

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ومن المقرر أن يستهل المغرب مشواره الرسمي في المونديال بمواجهة نارية مرتقبة أمام منتخب البرازيل يوم 14 يونيو/حزيران، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، والتي تضم إلى جانبهما كلا من إسكتلندا وهايتي.