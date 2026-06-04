"الحرية لنتالي ورند".. فلسطين تصعد دوليا ضد إسرائيل بعد اعتقال لاعبتين واستشهاد 1008 رياضيين

طالب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، بتحرك دولي عاجل ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، على خلفية اعتقال لاعبتي المنتخب الفلسطيني للسيدات، رند الحلواني ونتالي أبو دية.

جاء ذلك تصريحات أدلت بها المتحدثة الرسمية باسم الاتحاد، ديما يوسف، لوكالة الأناضول، أوضحت فيها أن إجراءات الاعتقال والتحقيق الإسرائيلية لا تزال جارية حتى الآن، مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد المبررات والذرائع التي استندت إليها السلطات الإسرائيلية في احتجاز اللاعبتين.

وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت خلال الأيام الماضية اللاعبة رند الحلواني من مدينة القدس، واللاعبة نتالي أبو دية، وهي طالبة في جامعة بيرزيت، عقب مداهمة منزلها في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وفقا لما أعلنه الاتحاد الفلسطيني.

"الحرية لنتالي ورند".. فلسطين تصعد دوليا ضد إسرائيل

واعتبرت المتحدثة باسم الاتحاد أن اعتقال الحلواني وأبو دية "ليس حادثة معزولة"، بل يأتي في سياق "استهداف ممنهج ومتواصل للرياضيين الفلسطينيين". وأكدت يوسف أن ما جرى يمثل "انتهاكا صارخا وواضحا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمبادئ والمواثيق الأولمبية التي تكفل حماية الرياضيين وحريتهم".

وشددت على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وفاعل لوقف هذه الانتهاكات المستمرة بحق الرياضة الفلسطينية ومحاسبة المسؤولين عنها، قائلة: "نطالب بتحرك دولي حقيقي ومحاسبة الجهات الإسرائيلية المسؤولة عن اعتقال اللاعبتين؛ لأن استمرار الصمت الدولي يكرس الانتهاكات بحق الرياضيين الفلسطينيين".

وأشارت ديما يوسف إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعتزم اتخاذ خطوات قانونية وتصعيدية على المستوى الدولي لمتابعة القضية، وتوثيقها رسميا ضمن ملفات الانتهاكات الشاملة المقدمة إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس).

وأضافت: "رسالتنا واضحة وصريحة للعالم؛ الحرية لرند، والحرية لنتالي، والعدالة لكرة القدم الفلسطينية".

بالأرقام.. حصيلة دامية تضرب الرياضة الفلسطينية

وبحسب المعطيات الرسمية والملفات التوثيقية التي أوردتها المتحدثة باسم الاتحاد، فقد أسفرت الاستهدافات عن استشهاد 1008 من منتسبي الاتحادات والأندية والمؤسسات الشبابية والكشفية الفلسطينية، يتوزعون بين 963 ذكرا و45 أنثى، من لاعبين، ومدربين، وإداريين، وحكام، وعاملين في القطاع الرياضي.

وأوضحت الأرقام ما يلي:

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ضحايا كرة القدم: سجل الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم العدد الأكبر من الضحايا بواقع 565 شهيدا.

المنشآت الرياضية: تضررت 265 منشأة رياضية، تدمّرت منها 184 منشأة كليا، فيما تعرضت 81 منشأة لتدمير جزئي.

المفقودون: رصد الاتحاد وجود 5 مفقودين من منتسبي الحركة الرياضية والكشفية الفلسطينية، مع الإشارة إلى صعوبة حصر الأعداد الإجمالية بدقة نظراً للأوضاع الجارية، خاصة في قطاع غزة.

جدير بالذكر أنه في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 73 ألف شهيد وحوالي 173 ألف جريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن دمار طال 90% من البنية التحتية.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن والمبرم منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تواصل إسرائيل عمليات الإبادة عبر تقييد إدخال المساعدات الإنسانية وفرض حصار مشدد، إلى جانب قصف يومي مستمر أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف المدنيين الفلسطينيين.