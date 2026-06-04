رسالة مخيفة للأرجنتين.. فوز الجزائر على هولندا يقلق أبطال العالم

وصلت أصداء الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب الجزائري على نظيره الهولندي إلى معسكر الأرجنتين، قبل المباراة المرتقبة بينهما في كأس العالم.

وفاز "محاربو الصحراء " أمس على هولندا بهدف دون رد في مباراة ودية دولية استعدادا لمونديال 2026، أقيمت على ملعب هيت كاستيل في روتردام.

فوز الجزائر على هولندا يقلق الأرجنتين

وأثار هذا الفوز اهتمام وسائل الإعلام الأرجنتينية في مقدمتها شبكة "تي واي سي سبورتس " (TyC Sports)، التي عدته "مفاجأة مدوية " ووصفته "بالتاريخي "، قبل أيام قليلة فقط من انطلاق العرس العالمي.

وتساءلت الشبكة إذا كان هذا الفوز من شأنه أن "يولد مرشحا جديدا للفوز باللقب "، خاصة أن لاعبي المنتخب الجزائري سيدخلون المونديال بمعنويات "تلامس السماء ".

وحذرت مواطنها المدرب ليونيل سكالوني من التهاون أمام الجزائر وطالبته بالتعامل بجدية كبيرة في أول مباراة "للتانغو " في سعيه للحفاظ على اللقب الذي تُوج به في مونديال 2022 بدولة قطر.

ومن المقرر أن يدشن المنتخب الأرجنتيني حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة الجزائر ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة العاشرة، وذلك يوم 17 يونيو/حزيران الجاري على ملعب كانساس سيتي، عند الساعة 4:00 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، 2:00 صباحا بالتوقيت المحلي للجزائر.

وكان المنتخب الجزائري قد أجرى 9 تعديلات على تشكيلته الأساسية ضد هولندا، في إطار سعي المدرب فلاديمير بيتكوفيتش لاختبار أكبر عدد من العناصر التي اختارها في تشكيلته النهائية التي ستخوض المونديال.

وسجل أنيس حاج موسى هدف الجزائر الوحيد قبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي، إثر مجهود فردي رائع على الجبهة اليمنى، أكمله بتسديدة قوية بقدمه اليسرى استقرت في الزاوية العليا للمرمى.

ومن المقرر أن تصل بعثة الجزائر إلى الولايات المتحدة في الأيام القليلة القادمة، لتُقيم في مدينة لورانس بولاية كانساس.

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وأوقعت القرعة منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين (حامل اللقب) والنمسا والأردن.

مواعيد مباريات الجزائر في دور المجموعات لكأس العالم 2026: