إيران تهزم مالي وديا قبل التوجه إلى المكسيك
حقق منتخب إيران الذي يستعد للتوجه إلى المكسيك السبت قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، فوزا وديا جديدا على مالي 2-0، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا.
وكان "تيم ملي" قد استهل معسكره التحضيري في تركيا بانتصار آخر على منتخب غامبيا (3-1) الأسبوع الماضي.
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وسجل الهدف الأول سعيد عزت اللهي في الدقيقة 12، قبل أن يضيف المدافع رامين رضائيان الهدف الثاني في الدقيقة 55.
وأُقيمت المباراة خلف أبواب مغلقة من دون حضور جماهيري أو وسائل إعلام.
ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب الإيراني يوم السبت متجهة إلى المكسيك، التي ستستضيف معسكره التحضيري لكأس العالم 2026 (11 يونيو/حزيران – 19 يوليو/تموز).
وفي الوقت نفسه، يأمل اللاعبون في الحصول على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، حيث سيخوضون مبارياتهم الثلاث في دور المجموعات، وذلك قبل موعد السفر.
ولم يعلّق الجهاز الإعلامي للمنتخب الإيراني على this الملف عندما سألته وكالة فرانس برس.
وسيبدأ المنتخب الإيراني مشواره في كأس العالم في 16 يونيو/حزيران أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، قبل مواجهة بلجيكا في 21 من الشهر ذاته في لوس أنجلوس أيضا، ثم يختتم دور المجموعات أمام مصر في 26 منه في سياتل.