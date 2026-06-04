الإصابات تضرب نجوم المونديال.. ميسي ومبابي وجمال تحت التهديد وأرتيتا يحذر من "كارثة وشيكة"

أثارت سلسلة من الإصابات القوية التي ضربت بعض أبرز نجوم الساحرة المستديرة حول العالم، وعلى رأسهم الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، والإسباني الواعد لامين جمال، مخاوف بالغة وصدمة للجماهير قبل أيام قليلة من انطلاق كأس العالم لكرة القدم عام 2026.

ورغم الهواجس الطبية، تم استدعاء اللاعبين الثلاثة رسميا إلى قوائم منتخباتهم الوطنية للمشاركة في المونديال، الذي من المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل في الملاعب الثلاثية المشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلا أن لعنة الإصابات لم تحالف آخرين وأقصتهم تماما من الحلم العالمي.

الإصابات تضرب نجوم المونديال

وتعرض المهاجم الفرنسي هوغو إيكيتيكي لإصابة خطيرة في وتر أخيل في أبريل/نيسان الماضي مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وهي الإصابة التي تتطلب ابتعاده عن المستطيل الأخضر لأكثر من ستة أشهر، مما أكد حرمانه رسميا من المشاركة في كأس العالم، وربما يمتد لغيابه عن بداية الموسم المقبل مع ناديه.

وفي معسكر "السامبا"، يفتقد منتخب البرازيل خدمات الثنائي اللامع رودريغو وإيدر ميليتاو بداعي الإصابة القاسية، بينما يغيب جناح بايرن ميونخ والمنتخب الألماني سيرج غنابري عن المونديال أيضا بعد إصابته في عضلات الفخذ خلال التدريبات الأخيرة.

ميسي ومبابي وجمال تحت التهديد

وقد أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أكبر قدر من القلق العالمي بعد أن غادر الملعب مصابا أثناء مشاركته مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي الشهر الماضي. ورغم ذلك، تقرر ضمه إلى قائمة المدرب ليونيل سكالوني، حيث تسعى الأرجنتين (حاملة اللقب) للاحتفاظ بكأس العالم، في حين لم يُعرف بعد ما إذا كان قد تعافى تماما مما وُصف بأنه إجهاد عضلي حاد.

من ناحيته، ابتعد الجوهرة الإسبانية لامين جمال عن المستطيل الأخضر في الأسابيع الأخيرة من الموسم مع فريقه برشلونة الإسباني، بسبب إصابة في أوتار الركبة، ما جعله يخشى ضياع حلم أول مشاركة له في كأس العالم.

وعلّق جمال على تلك اللحظات قائلا: "أتذكر المباراة التي تعرضت فيها للإصابة. كنت أدعو في سري ألا تكون الإصابة خطيرة، وأن تكون مجرد تشنج عضلي أو ما شابه، لأنني كنت أعلم أن كأس العالم باتت قريبة جدا".

أرتيتا يحذر من "كارثة وشيكة"

وحذر لاعبون ومدربون مرارا وتكرارا من تداعيات ضغط المباريات المتزايد على سلامة اللاعبين، لا سيما وأن النسخة المقبلة والموسعة من المونديال بمشاركة 48 منتخبا وتوسيع بطولات دوري أبطال أوروبا، تأتي بعد عام واحد فقط من إقامة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا.

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ووصف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، حجم الضغط التنافسي والبدني الواقع على اللاعبين في الآونة الأخيرة بأنه "كارثة وشيكة".

القائمة الكاملة للاعبين المستبعدين نهائيا من كأس العالم عام 2026 بسبب الإصابات:

الأرجنتين: خواكين بانيتشيلي (إصابة في الرباط الصليبي الأمامي).

البرازيل: إيدر ميليتاو (إصابة في أوتار الركبة)، رودريغو (إصابة في الرباط الصليبي الأمامي).

إنجلترا: بن وايت (إصابة في الرباط الجانبي الإنسي).

فرنسا: هوغو إيكيتيكي (إصابة في وتر أخيل).

ألمانيا: سيرج غنابري (إصابة في العضلة المقربة).

هولندا: تشافي سيمونز (إصابة في الرباط الصليبي الأمامي).

الولايات المتحدة: كاميرون كارتر-فيكرز (إصابة في وتر أخيل)، باتريك أجييمانغ (إصابة في وتر أخيل)، جوني كاردوسو (إصابة في الكاحل).

إسكتلندا: بيلي غيلمور (إصابة في الركبة).

إسبانيا: فيرمين لوبيز (إصابة في القدم).

نجوم تحت الملاحظة الطبية قبل صافرة البداية:

الأرجنتين: لم يتحدد بعد الموعد الدقيق لعودة ليونيل ميسي للمباريات، في حين تعرض المدافع كريستيان روميرو لإصابة في الركبة نهاية الموسم المنصرم، لكنه تواجد في قائمة (راقصي التانغو) النهائية.

كندا: تعرض الظهير الأيسر الطائر ألفونسو ديفيز لإصابة في أوتار الركبة، وليس من المؤكد تعافيه البدني الكامل قبل مباراة منتخب كندا الافتتاحية في البطولة ضد البوسنة والهرسك.