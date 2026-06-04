أيوب بوعدي.. بداية واعدة مع المغرب قبل مونديال 2026

أصبح اللاعب الشاب أيوب بوعدي حديث الشارع الرياضي في المغرب بعد انضمامه رسميا إلى صفوف "أسود الأطلس"، ليكون دخوله الرسمي عبر بوابة كأس العالم 2026.

ويُعتبر بوعدي (18 عاما) من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الفرنسية، إذ انتظره المنتخب الفرنسي على مهل، لكنه اختار تمثيل المنتخب المغربي بعد فترة من التردد.

وأثار هذا القرار بعض الجدل في البداية، قبل أن يحظى بدعم الاتحاد المغربي وجماهير بلاده. وقد أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترحيبها باللاعب مؤكدة أنه عاد إلى بيته.

ومنذ انضمامه, خاض بوعدي أولى تجاربه في مباريات ودية تحضيرية. بدأ بدقائق قليلة أمام منتخب بوروندي، ثم حصل على فرصة أكبر للعب أساسيا لمدة 45 دقيقة في المباراة التي فاز بها المغرب بنتيجة عريضة على مدغشقر 4-0.

ورغم أنه ما زال في بداية مشواره الدولي، فإن الإعلام المغربي أشاد بأدائه ووصفه بالمقنع من حيث الهدوء وبساطة اللعب والقدرة على فهم تعليمات المدرب بسرعة.

المدرب الوطني المغربي محمد وهبي عبر عن إعجابه الكبير باللاعب، مؤكدا أن اندماجه داخل المجموعة كان سريعا وأنه يملك ميزات مهمة ستفيد المنتخب في المستقبل.

من جهته، عبر بوعدي عن سعادته الكبيرة بتمثيل المغرب، ورغبته في تقديم الأفضل خلال كأس العالم، حيث ينتظر أسود الأطلس مباريات قوية أمام منتخبات مثل البرازيل وإسكتلندا وهايتي في دور المجموعات.