من 9 إلى 12 هدفا.. أكثر المباريات جنونا في تاريخ كأس العالم

تتجسد متعة المباريات في الألعاب الرياضية الجماعية عموما، وكرة القدم خصوصا في قوة المنافسة بين فريقين يتبادلان الهجمات، ما يشكّل اختبارا حقيقيا لمدى نجاعتهما في الخط الأمامي وصلابة دفاعهما في الخط الخلفي في الوقت نفسه.

لكن بطولات كرة القدم وفي مقدمتها كأس العالم لم تخلُ في مرات عديدة من مباريات شهدت غزارة تهديفية لافتة، يكون السبب في الغالب قوة فريق على حساب الطرف الآخر، ونادرا ما تكون نتيجة سجال بينهما.

وعرفت بطولة كأس العالم منذ ظهورها للنور بنسخة 1930 عددا من المباريات شهدت تسجيل أهداف كثيرة، وهو أمر لن يكون غريبا لو تكرّر مرة أخرى في المونديال القادم (2026)، بسبب مشاركة 48 منتخبا، منها ما يشارك للمرة الأولى أمام فرق من العيار الثقيل مثل كوراساو على سبيل المثال الذي أوقعته القرعة في مواجهة ألمانيا ضمن المجموعة الخامسة.

وتُقام النسخة الـ23 من كأس العالم في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقبل أيام من بدء المونديال نُلقي نظرة على أكثر المباريات تسجيلا للأهداف في تاريخ كأس العالم منذ البطولة الأولى نسخة قطر 2022.

9 أهداف في 5 مباريات مختلفة بـ4 نسخ مونديالية:

الأرجنتين 6-3 المكسيك (مونديال 1930).

أهداف الأرجنتين: غييرمو ستابيلي (هاتريك)، أدولفو زوميلزو (2)، فرانسيسكو فارالو (1).

أهداف المكسيك: مانويل روساس (2)، روبرتو غايون (1).

المجر 9-0 كوريا الجنوبية (دور المجموعات من مونديال 1954 يوم 17 يونيو/حزيران).

أهداف المجر: فيرينك بوشكاش (2)، ميهالي لانتوس (1)، ساندور كوتشيس (هاتريك)، زولتان تشيبور (1)، بيتر بالوتاس (2).

ألمانيا 7-2 تركيا (مباراة فاصلة لتحديد الفرق المتأهلة للأدوار الإقصائية من مونديال 1954، يوم 23 يونيو/حزيران).

أهداف ألمانيا الغربية: أوتمار فالتر (1)، هانز شيفر (2)، ماكس مورلوك (هاتريك)، فريتز فالتر (1).

أهداف تركيا: مصطفى إرتان (1)، ليفتر كوكاندونياديس (1).

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فرنسا 6-3 ألمانيا الغربية (مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال 1958 يوم 28 يونيو/حزيران).

أهداف فرنسا: جوست فونتين (سوبر هاتريك)، ريمون كوبا (1)، إيفون دويس (1).

أهداف ألمانيا الغربية: هانز تشيسكلارتشيك (1)، هيلموت ران (1)، هانز شيفر (1).

يوغوسلافيا 9-0 زائير "جمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا" (دور المجموعات من مونديال 1974 يوم 18 يونيو/حزيران).

أهداف يوغوسلافيا: دوسان باجيفيتش (هاتريك)، دراغان دزاييتش (1)، إيفيكا سورجاك (1)، يوسيب كاتالينسكي (1)، فلاديسلاف بوغيسيفيتش (1)، برانكو أوبلاك (1)، إيليا بيتكوفيتش (1).

10 أهداف

فرنسا 7-3 باراغواي (دور المجموعات من مونديال 1958، يوم 8 يونيو/حزيران).

أهداف فرنسا: جوست فونتين (هاتريك)، روجر بيانتوني (1)، ماريان فيسنيفسكي (1)، وريمون كوبا (1)، وجان فنسنت (1).

أهداف باراغواي: فلورنسيو أماريلا (2)، خورخي روميرو (1).

11 هدفا في 3 مباريات مختلفة بـ3 نسخ مونديالية

البرازيل 6-5 بولندا (الأدوار الإقصائية من مونديال 1938 يوم 5 يونيو/حزيران).

أهداف البرازيل: ليونيداس (3)، روميو (1)، بيراسيو (2).

أهداف بولندا: فريدريك شيرفكه (1)، إرنست ويليموفسكي (سوبر هاتريك).

المجر 8-3 ألمانيا الغربية (دور المجموعات من مونديال 1954 يوم 20 يونيو/حزيران).

أهداف المجر: ساندور كوتشيس (سوبر هاتريك)، فيرينك بوشكاش (1)، ناندور هيديكوتي (2)، جوزيف توث (1).

أهداف ألمانيا الغربية: ألفريد بفاف (1)، هيلموت ران (1)، ريتشارد هيرمان (1).

المجر 10-1 السلفادور (دور المجموعات من مونديال 1982، يوم 15 يونيو/حزيران).

أهداف المجر: تيبور نيلاسي (2)، غابور بولوسكي (1)، لازلو فازيكاس (1)، جوزيف توث (1)، لازلو كيس (هاتريك)، لازار سينتيس (1).

هدف السلفادور: لويس راميريز (64)

12 هدفا

حدث ذلك في مباراة وحيدة تُعد الأعلى حصيلة تهديفية على الإطلاق في تاريخ كأس العالم، وذلك في مونديال سويسرا 1954، وأُطلق عليها لقب "معركة لوزان".

النمسا 7-5 سويسرا (ربع نهائي مونديال 1954، يوم 26 يونيو/حزيران).