قبل ضربة البداية.. أزمة التأشيرات تعطل لاعبين وحكاما في مونديال 2026

قبل أسبوع واحد من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لا يزال عدد من اللاعبين والحكام وأعضاء الأجهزة الفنية عالقين خارج الولايات المتحدة بسبب تأخر الحصول على التأشيرات أو تصاريح السفر.

ويعد المهاجم السويسري بريل إمبولو من أبرز الأسماء المتضررة, إذ تعذر عليه السفر مع منتخب بلاده إلى الولايات المتحدة بسبب إجراءات إضافية مرتبطة بطلب دخوله إلى الأراضي الأمريكية. وتسعى السلطات السويسرية إلى إيجاد حل سريع قبل المباراة الأولى للمنتخب في البطولة.

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ولم تقتصر الأزمة على اللاعبين فقط، إذ اضطر منتخب جنوب أفريقيا إلى تأجيل موعد سفره لعدة أيام بعد تأخر حصول عدد من أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري على التأشيرات اللازمة، وهو ما أدى إلى تعديل برنامج الرحلة، ليصل الفريق أمس إلى المكسيك، حيث يخوض مباراته الأولى ضد أصحاب الأرض يوم 11 يونيو/حزيران.

الملف المغربي يشهد انفراجا

كما واجه المنتخب المغربي بدوره مشكلة مماثلة، بعدما تعذر على المدافع زكرياء الأحادي الالتحاق ببعثة "أسود الأطلس " بسبب عدم حصوله على التأشيرة في الوقت المناسب، غير أن تقارير محلية أكدت اليوم أن تدخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أسهم في تسوية الملف وتمكين اللاعب من السفر.

أما المنتخب الإيراني، فقد نجح في استكمال إجراءات التأشيرات الخاصة ببعثته، بعدما أعلنت تقارير صحفية صدور آخر تأشيرتين كانتا معلقتين لعضوين من الوفد. ومن المنتظر أن يغادر المنتخب الإيراني، الموجود حاليا في تركيا، نحو مدينة تيخوانا المكسيكية يوم الأحد المقبل لإقامة معسكره هناك. ورغم حصول أفراد البعثة على التأشيرات اللازمة للمكسيك، فإن المنتخب الإيراني لم يحصل بعد على تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

أزمة التأشيرات تطال الحكام

الأزمة امتدت كذلك إلى التحكيم، حيث لا يزال الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان ينتظر الحصول على الضوء الأخضر للسفر، ما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته منذ الجولة الأولى.