5 ضائعة وهفوة غريبة.. دراما ركلات الترجيح بين المغرب وهولندا

حجز المنتخب المغربي مقعده في دور الـ16 من كأس العالم عقب فوزه المثير على منتخب هولندا بنتيجة (3-2) بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مواجهة استثنائية حفلت بالدراما والإثارة، وشهدت خمس ركلات ترجيح مهدرة، وثلاث كرات ارتدت من القائم والعارضة، إلى جانب هدف عكسي نادر سجله حارس مرمى هولندا بارت فيربورغن في مرماه بطريقة غير معتادة.

ورغم سيطرة "أسود الأطلس" المغربية على معظم فترات اللقاء، فإن منتخب "الطواحين" الهولندية كان الطرف الذي افتتح التسجيل عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 72، ليضع "الطواحين" في المقدمة رغم الأفضلية الواضحة لـ"أسود الأطلس" على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص.

وبينما كانت المباراة تتجه نحو فوز هولندي، تمكن عيسى ديوب من إدراك التعادل للمغرب برأسية قوية في الدقيقة 91، ليمنح منتخب بلاده فرصة جديدة ويقود المواجهة إلى شوطين إضافيين.

شهد الوقت الإضافي استمرار الإثارة، بعدما أهدر سفيان رحيمي فرصة ذهبية لحسم المباراة لصالح المغرب في الدقيقة 96، إلا أن الحارس الهولندي بارت فيربورغن تألق بصورة لافتة وتصدى لمحاولته ببراعة، ليبقي آمال منتخب بلاده قائمة حتى الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

لكن المشهد الأكثر غرابة جاء خلال سلسلة الركلات، عندما تصدى فيربورغن لركلة سفيان رحيمي، قبل أن ترتد الكرة من يديه، وأثناء محاولته إبعادها دفعها بكعب قدمه اليمنى إلى داخل شباكه بالخطأ، ليحتسب الهدف لصالح المغرب، في واحدة من أكثر اللقطات غرابة في تاريخ ركلات الترجيح.

بداية هولندية قوية قبل انقلاب الموازين

بعد فوز هولندا بقرعة اختيار جهة تنفيذ ركلات الترجيح، قرر القائد فيرجيل فان دايك أن يتجه زملاؤه للتسديد أمام المدرجات المليئة بالجماهير الهولندية.

وافتتح تيون كوبمينيرز سلسلة الركلات بنجاح بعدما سجل الركلة الأولى بتسديدة أرضية متقنة، بينما رد المغربي نائل العيناوي بتسديدة ارتدت مباشرة من العارضة، ليمنح الأفضلية للمنتخب الهولندي في البداية.

لكن جاستن كلويفرت فشل في تعزيز تقدم هولندا بعدما اصطدمت تسديدته بالقائم، قبل أن يأتي المشهد العجيب في ركلة رحيمي التي انتهت بهدف عكسي سجله الحارس فيربورغن في مرماه، لتعود النتيجة إلى التعادل (1-1).

توتر كبير وإهدار متواصل

استمرت الإثارة بعدما نجح ووت ويغورست في تسجيل الركلة الثالثة لهولندا، قبل أن يرد شمس الدين طالبي بتسديدة قوية أسفل العارضة معادلًا النتيجة مجددًا.

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ومع تزايد الضغوط، أهدر كوينتين تيمبر ركلته بعدما سدد الكرة خارج المرمى بفارق يقارب نصف متر عن القائم المغربي، ليفتح الباب أمام المغرب للتقدم.

لكن القائد أشرف حكيمي لم يستغل الفرصة، بعدما اختار التسديد أرضيًا في الجهة نفسها تقريبًا، إلا أن كرته اصطدمت بالقائم لتستمر الإثارة حتى الركلة الأخيرة.

بونو يتألق والصيباري يحسم بطاقة التأهل

وصلت ركلات الترجيح إلى لحظاتها الحاسمة مع تقدم كريسينسيو سومرفيل لتنفيذ الركلة الأخيرة للمنتخب الهولندي، إلا أن الحارس المغربي ياسين بونو قرأ التسديدة ببراعة، وتحرك إلى يمينه في التوقيت المناسب، لينجح في التصدي لها ويحافظ على آمال منتخب بلاده.

بعدها تقدم إسماعيل الصيباري لتنفيذ الركلة الحاسمة، وسدد كرة متقنة في زاوية بعيدة عن متناول الحارس، ليمنح المنتخب المغربي الفوز بنتيجة (3-2) في ركلات الترجيح، ويقوده رسميًا إلى دور الـ16 من كأس العالم.

وبهذا الانتصار، كرر المنتخب المغربي إنجازه في نسخة عام 2022، وضمن التأهل إلى دور الـ16، حيث يضرب موعدًا مع منتخب كندا، فيما سيبقى الحارس الهولندي بارت فيربورغن أكثر لاعبي اللقاء شعورًا بالحسرة، بعدما قدم مباراة كبيرة، قبل أن يتسبب هدفه العكسي غير المقصود في تغيير مسار ركلات الترجيح.