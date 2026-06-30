"واقعة الطائرة".. اتحاد أوروغواي يرد على شائعات معاقبة لاعبيه

أثار خروج منتخب أوروغواي من الدور الأول لكأس العالم 2026 موجة من الجدل، بعدما تداولت عدة وسائل إعلام أن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم ألغى رحلة العودة الخاصة للبعثة، وأجبر اللاعبين على السفر عبر رحلات تجارية كنوع من العقوبة عقب الإقصاء المخيب.

وسارع الاتحاد الأوروغوياني إلى نفي هذه الأنباء في بيان رسمي، مؤكدا أن خيار العودة بطائرة خاصة لم يكن مطروحا منذ البداية، لأن مكان انتهاء مشوار المنتخب في البطولة لم يكن معروفا مسبقا.

وأوضح الاتحاد أن عددا كبيرا من أعضاء البعثة، وفي مقدمتهم اللاعبون المحترفون في أوروبا، توجهوا مباشرة إلى بلدان إقامتهم للالتحاق بأنديتهم، وهو ما جعل تنظيم رحلة موحدة أمرا غير عملي.

وأضاف أن أفراد البعثة سافروا على متن رحلات تجارية باعتبارها "الخيار الأسرع والأكثر كفاءة" للوصول إلى وجهاتهم المختلفة، نافيا بشكل قاطع وجود أي إجراءات عقابية بحق اللاعبين.

وجاء هذا الجدل عقب واحدة من أكبر مفاجآت البطولة، بعدما ودع منتخب أوروغواي المنافسات من دور المجموعات إثر تعادلين أمام السعودية (1-1) والرأس الأخضر (2-2) وخسارة أمام إسبانيا، في نتيجة أثارت صدمة كبيرة داخل البلاد.

ولم يخفِ المدرب مارسيلو بييلسا خيبة أمله بعد الإقصاء، إذ صرح في المؤتمر الصحفي قائلا: "لن أترك شيئا لكرة القدم الأوروغويانية"، في تصريح زاد من التكهنات بشأن مستقبله، بعدما ألمح قبل انطلاق البطولة إلى عدم رغبته في تجديد عقده مع المنتخب.