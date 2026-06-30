"حاول مرة أخرى".. نيمار يرد بسخرية عقب الفوز على اليابان

سخر قائد المنتخب البرازيلي نيمار من توقّع خبير اقتصادي رجّح خروج منتخب الـ"سيليساو" أمام اليابان من دور الـ32 في مونديال 2026 لكرة القدم، موجّها له رسالة مقتضبة: "حاول مرة أخرى في كأس العالم المقبلة".

وبلغت البرازيل دور الـ16 بعدما قلبت تأخرها أمام اليابان إلى فوز 2-1 في هيوستن.

وكان الخبير الاقتصادي يواكيم كليمنت الذي توقع بدقة الفائزين في النسخ الثلاث الماضية من كأس العالم (ألمانيا 2014، وفرنسا 2018، والأرجنتين 2022) قد توقّع مواجهة البرازيل مع اليابان في دور الـ32 وخسارتها أمام المنتخب الآسيوي.

ورأى كليمنت أن اليابان ستكون أكبر المفاجآت في تاريخ كأس العالم، اعتمادا على نموذج اقتصادي يدمج بين عوامل غير تقليدية مثل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وتعداد السكان للبلد، ومتوسط درجة الحرارة، وأفضلية الأرض، ونقاط تصنيف فيفا، بالإضافة إلى عامل الحظ.

وأشار تقرير الخبير إلى أن اليابان تمتلك سجلا قويا ومبهرا أمام الفرق النخبوية مؤخرا، بما في ذلك فوزها السابق على ألمانيا، وانتصارها على البرازيل نفسها (3-2) في مباراة ودية في أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وكتب نيمار الذي لم يشارك في المباراة واكتفى بدخوله بديلا في الفوز على إسكتلندا 3-0، عبر حسابه على "إكس": "السيد يواكيم كليمنت… حاول مرة أخرى في كأس العالم المقبلة".

ولاقى منشور هدّاف البرازيل تفاعلا كبيرا على منصة "إكس" بين ساخر من كلام الخبير الاقتصادي ومنتقد لنيمار نفسه الذي استدعاه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى نهائيات كأس العالم على الرغم من إصابته.