نوير.. إنجاز تاريخي في ليلة الخسارة المريرة

لم يتمكن حارس المرمى الألماني المخضرم مانويل نوير من الاحتفال بأفضل طريقة ممكنة بإنجازه التاريخي بمشاركته في مباراة باراغواي، الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وودع منتخب ألمانيا -بطل العالم أربع مرات- منافسات مونديال 2026 لكرة القدم مبكرا بخسارة مفاجئة أمام باراغواي بعد مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وأصبح نوير قائد ألمانيا وفريق بايرن ميونيخ أكثر لاعبي بلاده مشاركة أساسية في كأس العالم برصيد 23 مباراة، ليتجاوز الثنائي ميروسلاف كلوزه ولوثار ماتيوس اللذين يتساويان بـ 22 مباراة في التشكيل الأساسي.

كما تساوى الحارس الألماني البالغ من العمر 40 عاما مع الإيطالي باولو مالديني في المركز الخامس بقائمة أكثر اللاعبين مشاركة في بطولة كأس العالم سواء أساسيا أو بديلا.

ويتصدر هذه القائمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بـ 29 مباراة، وهو يشارك مع بلاده في مونديال 2026، يليه ماتيوس والبرتغالي كريستيانو رونالدو بـ 25 مباراة لكل منهما، ثم كلوزه 24 مباراة.

يذكر أن مانويل نوير كان قد اعتزل اللعب الدولي بعد خروج ألمانيا من دور الثمانية ببطولة أمم أوروبا يورو 2024 بعد الخسارة أمام إسبانيا التي توجت باللقب لاحقا.

لكن يوليان ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا أقنع نوير بالعدول عن قراره باعتزال اللعب الدولي في ظل كثرة إصابات مارك أندريه تير شتيغن حارس مرمى برشلونة، وعدم القناعة التامة بالاعتماد على الحارس أوليفر باومان في التشكيل الأساسي.

وقدم نوير مباراة عادية أمام باراغواي وتمكن من التصدي لركلة ترجيح واحدة لم تكن كافية لتأهل "المانشافت" إلى دور الـ 16 لتمثل المباراة ذكرى حزينة للأبد رغم الإنجاز الرقمي الشخصي.