صفقة تاريخية.. ميلان الإيطالي يضم المهاجم البرتغالي غونسالو راموس

أعلن نادي ميلان الإيطالي اليوم الثلاثاء تعاقده مع المهاجم البرتغالي غونسالو راموس قادما من باريس سان جيرمان، بعقد يمتد حتى يونيو/حزيران 2031.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن ميلان دفع أكثر من 70 مليون يورو (نحو 80 مليون دولار) لضم اللاعب، ليصبح بذلك أغلى صفقة في تاريخ النادي.

وتُعد هذه الصفقة الأولى البارزة تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم، في إطار مساعي ميلان لإعادة بناء الفريق عقب موسم مخيب للآمال أخفق خلاله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وتدرج راموس في الفئات السنية لناديي أوليانينسي وبنفيكا، قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق الأول لبنفيكا عام 2020. وخلال مسيرته مع النادي البرتغالي، خاض أكثر من 100 مباراة، سجل خلالها 41 هدفا، وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي موسم 2022-2023.

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 25 عاما، إلى باريس سان جيرمان في عام 2023، حيث شارك في 131 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 45 هدفا، وأسهم في حصد الفريق 12 لقبا، من بينها لقبان متتاليان في دوري أبطال أوروبا.

كما شارك راموس في الدقائق الأخيرة من مباراة منتخب البرتغال الافتتاحية في دور المجموعات أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي انتهت بالتعادل، ضمن منافسات كأس العالم يوم 17 يونيو/حزيران.