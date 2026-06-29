طريق واحد لمواجهة الأساطير.. هل يلتقي ميسي ورونالدو في مونديال 2026؟

قد يحمل كأس العالم 2026 المواجهة التي انتظرها عشاق كرة القدم لسنوات، إذ بات الطريق الوحيد لاصطدام ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بقميصي منتخبيهما يمر عبر المباراة النهائية.

رغم أن المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو امتدت لأكثر من عقدين وشهدت عشرات المواجهات على مستوى الأندية، فإن الجماهير لم تشاهد النجمين وجها لوجه في مباراة رسمية ضمن كأس العالم.

ومع وصولهما إلى النسخة السادسة في مسيرتهما المونديالية، قد يمنح مونديال 2026 الفرصة الأخيرة لتحقيق هذا الحلم، لكن بشروط صعبة للغاية.

النهائي.. الطريق الوحيد

أنهى المنتخب الأرجنتيني دور المجموعات في صدارة مجموعته، بعدما حقق 3 انتصارات متتالية، ليضرب موعدا مع كاب فيردي في دور الـ32.

في المقابل، حل المنتخب البرتغالي وصيفا في مجموعته، ليواجه كرواتيا في الدور ذاته.

وبحسب مسار البطولة، أصبح المنتخبان في جهتين مختلفتين من جدول الأدوار الإقصائية، ما يعني أن احتمالية مواجهتهما في ربع النهائي أو نصف النهائي انتهت، ولم يعد أمامهما سوى طريق واحد للقاء، وهو بلوغ المباراة النهائية.

ميسي يتألق ورونالدو يواصل كتابة التاريخ

دخل ميسي البطولة بأداء استثنائي، فسجل ثلاثية أمام الجزائر، وأضاف هدفين في مرمى النمسا، قبل أن يهز شباك الأردن من ركلة حرة، ليرفع رصيده إلى 6 أهداف في دور المجموعات.

أما رونالدو، فسجل هدفين في الفوز الكبير على أوزبكستان، ليدون إنجازا تاريخيا جديدا بعدما أصبح أول لاعب يسجل أهدافا في 6 نسخ مختلفة من كأس العالم.

أرقام قياسية جديدة

واصل ميسي تعزيز سجلاته التاريخية في كأس العالم، بعدما أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ البطولة، كما كسر رقم الألماني ميروسلاف كلوزه في عدد الأهداف المونديالية، ورفع رصيده من المساهمات التهديفية إلى رقم غير مسبوق.

من جانبه، لا يزال رونالدو يتربع على عرش الهدافين التاريخيين للمنتخبات، كما يحتفظ برقم أكثر اللاعبين مشاركة دوليا، ويطمح إلى توسيع الفارق خلال النسخة الحالية.

منافسة صنعت تاريخ كرة القدم

شهدت مسيرة النجمين 35 مواجهة على مستوى الأندية، معظمها خلال حقبة الكلاسيكو الإسباني بين برشلونة وريال مدريد.

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ويتفوق ميسي في عدد الانتصارات المباشرة، بينما يتساوى اللاعبان في عدد الأهداف المسجلة خلال تلك المواجهات، في واحدة من أشهر المنافسات الفردية في تاريخ كرة القدم.

في ظل بلوغ ميسي عامه الثامن والثلاثين ورونالدو عامه الحادي والأربعين، تبدو نسخة 2026 أقرب إلى الفصل الأخير من واحدة من أعظم المنافسات الرياضية في العصر الحديث.

وإذا نجح المنتخبان في تجاوز جميع العقبات وبلوغ النهائي، فقد يشهد العالم أخيرا المواجهة الرسمية الأولى بين الأسطورتين في كأس العالم، لتكون خاتمة استثنائية لقصة هيمنت على كرة القدم لأكثر من 20 عاما.