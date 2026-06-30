من قطر إلى أمريكا الشمالية.. المتألق بونو "ملك ركلات الترجيح"

واصل المنتخب المغربي كتابة فصول جديدة من تاريخه في كأس العالم، بعدما حجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي من نسخة 2026، إثر فوزه المثير على هولندا بركلات الترجيح (3-2)، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي أقيمت مساء الاثنين بمدينة مونتيري المكسيكية.

وبات "أسود الأطلس" يبلغون هذا الدور للمرة الثانية تواليا، بعد الإنجاز التاريخي الذي حققوه في مونديال قطر 2022، ليواصلوا ترسيخ مكانتهم بين كبار المنتخبات العالمية.

بونو يحسمها.. وصيباري يطلق أفراح المغاربة

كان ياسين بونو بطل الأمسية بلا منازع، بعدما تصدى لركلة الترجيح الحاسمة التي نفذها الهولندي كريسينسيو سمرفيل، قبل أن يتقدم إسماعيل صيباري لتنفيذ الركلة الأخيرة بنجاح، مانحا المغرب بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، حيث سيواجه منتخب كندا.

وأعاد الحارس المغربي إلى الأذهان بطولاته في مونديال قطر 2022، حين لعب الدور الأبرز في إقصاء إسبانيا من الدور ثمن النهائي، بعدما تصدى لركلتي كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس، ليقود "أسود الأطلس" آنذاك إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخهم.

وعقب ذلك الإنجاز، كان بونو قد علّق على تألقه قائلا: "أنتم تعرفون ركلات الترجيح، إنها قليل من الحدس وقليل من الحظ. لقد فزنا، وهذا هو الأهم. تحية لكل الفريق، فقد قدم الجميع مباراة مذهلة. ليس من السهل الحفاظ على التركيز لمدة 120 دقيقة (..)".

فرص ضائعة قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح

شهد الوقت الإضافي محاولات خطيرة من الجانبين، وكان المنتخب المغربي قريبا من خطف هدف الفوز، بعدما راوغ سفيان رحيمي ببراعة داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس الهولندي بارت فيربروخن تصدى لمحاولته ببراعة.

كما ارتطمت تسديدة أشرف حكيمي بالعارضة، في حين أهدر تيمبر فرصة خطيرة لصالح هولندا، ليبقى التعادل سيد الموقف حتى صافرة النهاية، قبل الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

بونو… ملك ركلات الترجيح يؤكد أسطورته

وفي ركلات الترجيح، عاد ياسين بونو ليؤكد أنه أحد أفضل حراس العالم في هذا الاختصاص.

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ففي الركلة الحاسمة، وقف الحارس المغربي بثبات وانتظر حتى اللحظة الأخيرة قبل أن يتصدى ببراعة لتسديدة كريسينسيو سمرفيل، مانحا منتخب بلاده أفضلية ثمينة، قبل أن يحسم إسماعيل صيباري التأهل بتسجيل الركلة الأخيرة.

وبهذا المشهد، كرر بونو سيناريو مونديال قطر، وأثبت مجددا أنه رجل المواعيد الكبرى، ليواصل "أسود الأطلس" حلمهم في الذهاب بعيدا في كأس العالم 2026.