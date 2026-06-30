موعد مباراة مصر ضد أستراليا في دور الـ32 من كأس العالم والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية الموقعة المنتظرة بين مصر وأستراليا لحساب دور الـ32 من كأس العالم، في مواجهة يطمح من خلالها محمد صلاح ورفاقه لكتابة التاريخ، والتأهل لدور الـ16، في حين يسعى الأستراليون للوصول إلى الدور ذاته للمرة الثالثة في تاريخهم.

موعد مباراة مصر ضد أستراليا في المونديال

الدور: خروج المغلوب.

اليوم: الجمعة 3 يوليو/تموز 2026.

التوقيت: تنطلق مباراة مصر ضد أستراليا في الساعة التاسعة ليلا (21:00) بتوقيت مصر والسعودية وقطر، (19:00) بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الملعب: ملعب دالاس (بولاية تكساس).

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد أستراليا

بي إن سبورتس ماكس 1

بي إن سبورتس ماكس 3

بي إن سبورتس ماكس 5

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تاريخ المواجهات بين منتخبي أستراليا ومصر في جميع البطولات يبقى محدودا، إذ التقى الطرفان مرتين فقط، انتهت الأولى بالتعادل السلبي في كأس الرئيس عام 1987 قبل أن تحسمها أستراليا بركلات الترجيح 4-3، فيما جاءت المواجهة الثانية في مباراة ودية عام 2010 وانتهت بفوز مصر 3-0.

وعلى صعيد المواجهات القارية في كأس العالم، نجح المنتخب الأسترالي في تجنب الهزيمة أمام المنتخبات الأفريقية في مبارياته السابقة، بعدما تعادل مع غانا 1-1 في مونديال عام 2010، ثم حقق الفوز على تونس 1-0 في نسخة عام 2022، ما يعكس صلابة نسبية أمام مدارس الكرة الأفريقية.

في المقابل، كانت المواجهة الوحيدة السابقة لمنتخب مصر أمام منتخب من أوقيانوسيا في نهائيات كأس العالم قد انتهت بفوزه على نيوزيلندا 3-1 في دور المجموعات من النسخة الحالية.

وتحمل المباراة طابعا خاصا للمنتخب الأسترالي، إذ ستكون ثالث تجربة له في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، بعدما خسر في المرتين السابقتين أمام منتخبين توجا لاحقا بلقب البطولة، حيث سقط أمام إيطاليا 0-1 في 2006، ثم أمام الأرجنتين 1-2 في 2022.