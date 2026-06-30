من نبوءة العجز وصدمة الوزن الزائد إلى قهر هولندا.. القصة الملهمة للمغربي صيباري

تسمّرت أنظار المشجعين في مدرجات ملعب مونتيري بالمكسيك وكذلك خلف شاشات التلفزيون، انتظارا لمصير ركلة الترجيح الحاسمة التي تقدّم لها النجم المغربي إسماعيل صيباري في مباراة منتخب بلاده ضد هولندا بدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وعلى عكس الجميع كان صيباري هادئا للغاية، إذ أرسل الكرة بكل ثقة إلى الشباك على يمين حارس هولندا الذي قفز للجهة المقابلة، مهديا المغرب بطاقة الترشح إلى الدور ثمن النهائي من المونديال الحالي.

وقبلها ومن خلال دور المجموعات، كان صيباري واحدا من أبرز نجوم المغرب بتسجيله 3 أهداف، أولها في شباك البرازيل، وهو الذي كان بالمناسبة هدفه المونديالي الأول في باكورة مشاركاته في كأس العالم.

في تلك المباراة التي أقيمت يوم 14 يونيو/حزيران الجاري انطلق صيباري كالسهم وسبق مدافعي البرازيل -أحد أشهر وأقوى منتخبات العالم- ليصل إلى تمريرة مواطنه إبراهيم دياز المذهلة، ومن لمسة واحدة وضعها من فوق الحارس أليسون بيكر (لوب) إلى الشباك.

خلال احتفاله بهذا الهدف التاريخي بدا صيباري (25 عاما) مذهولا، واضعا يديه على رأسه مع ابتسامة عريضة وكأنه يسأل نفسه "هل أنا حقا من يفعل ذلك؟"، لتكون تلك اللحظة بمثابة نقطة الانطلاق لمسيرة دولية مذهلة جاءت بعد رحلة إنسانية مليئة بالمعاناة بدأت معه منذ طفولته.

نبوءة الأطباء المرعبة ودعوات الأم

وُلد صيباري يوم 28 يناير/كانون الثاني 2001 في بلدة تيراسا إحدى مقاطعات مدينة برشلونة الشهيرة لأبوين مغربيين، ومنذ نعومة أظافره واجه مشكلة طبية خطيرة كادت أن تحرمه حتى من المشي بشكل طبيعي.

وفي مقابلة تلفزيونية تعود إلى مايو/أيار 2025، كشف صيباري أن قدميه كانتا مقوستين إلى الداخل، ما تسبب له بصعوبات في الحركة ومعاناة نفسية، الأمر الذي أجبر والديه على وضع جهاز طبي، رغم أنه لن يحلّ المشكلة وفق رأي الأطباء المشرفين على حالته.

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وقال "عندما كنت بعمر عام أو عامين لم أكن أمشي مثل بقية الأطفال الآخرين، أخبر الأطباء والديّ بأنني لن أستطيع المشي بشكل صحيح لبقية حياتي".

وأضاف بنبرة واثقة "نحن مسلمون ونؤمن بالله، كانت أمي تتضرع إلى الله بأن يشفيني ويمنحني حياة طبيعية فقط، ولم يكن من الضروري أن أصبح لاعب كرة قدم، والآن لديّ قدمان طبيعيتان الحمد لله، جسم طبيعي وصحة جيدة".

ولدى سؤاله عن الجهاز الطبي الذي وضعه في قدميه، أجاب صيباري "كان لدي جهاز لتقويم القدمين من تلك التي تساعد الأطفال على المشي بشكل طبيعي. استخدمته لمدة عام تقريبا أو ربما أكثر قليلا، والحمد لله أصبحت طبيعيا بعدها بعد أن جعل قدمي مستقيمتين".

وأثناء فترة إقامة عائلته في تيراسا انضم صيباري إلى أحد الأندية المحلية وهو بعمر السادسة. مارس كرة القدم على الشاطئ وليس على ملاعب عشبية، وبعد عام واحد التحق بفريق لادام التابع لإحدى الأكاديميات الكروية في برشلونة.

الهجرة إلى بلجيكا وصدمة مبكرة

مرت عائلة صيباري بظروف قاسية في برشلونة دفعتها إلى المغادرة، فسافر والداه إلى بلجيكا عام 2007 من أجل منح أبنائهما مستقبلا أفضل وفق تعبيره، وهناك واصل السير على طريق تحقيق حلمه بأن يصبح لاعبا محترفا.

لكن أحلامه ضُربت في مقتل وهو في الرابعة عشرة من عمره، بعد أن تخلت عنه أكاديمية نادي أندرلخت قبل يوم واحد فقط من بداية الموسم الكروي لسبب قاسٍ من شأنه أن يدمّر نفسية أي مراهق.

وعن سبب عدم إكمال مسيرته الكروية في بلجيكا أجاب صيباري "كنت في لحظة رائعة وكنت ألعب جيدا، لكن أستطيع القول إنهم طردوني لسبب تافه، قالوا لي إنني بدين".

وأضاف "برأيي لم يكن السبب مقنعا، إذا كان وزن اللاعب زائدا فيمكنه التخلص منه. في ذلك الوقت لم يكن مسؤولو أكاديمية النادي صادقين. كان الأمر مؤلما جدا بالنسبة لي لأن الجميع كان يعرف أن أندرلخت هو أفضل ناد في بلجيكا".

وتطرّق مجددا إلى دور عائلته "لقد دعمني والداي مجددا، حفزاني وقالا لي إن مثل هذه الأمور تحدث في الحياة. ثم قالا إن أمامي خيارين إما الاستسلام أو العمل مجددا لتحقيق حلمي".

وأكد "اخترت الطريق الثاني وكنت سعيدا جدا بنصيحتهما. لقد علمتني هذه التجربة أن الحياة ليست عادلة تماما لكن على الإنسان أن يواصل العمل".

الانتقام ومواصلة طريق المجد

لم يرفع صيباري الراية البيضاء فانتقل مباشرة إلى فريق الشباب تحت 17 عاما لنادي جينك وبالتحديد في صيف عام 2017، ووضعه القدر في مواجهة فريقه السابق.

بابتسامة عريضة تحدث صيباري عن تلك المواجهة قائلا "لعبت مباراة قوية جدا ضد أندرلخت وسجلت هدفا. فزنا يومها 4-3 وحققنا البطولة".

وبعد 3 سنوات قضاها مع جينك ارتقى خلالها إلى فريق تحت 21 عاما، تحوّلت وجهته إلى آيندهوفن في عام 2020، وعرف معه طريق الألقاب والبطولات.

وتُوج صيباري مع آيندهوفن بـ8 ألقاب محلية هي الدوري الهولندي (3)، كأس هولندا (2)، كأس السوبر الهولندي (3)، ولعب معه 142 مباراة بجميع البطولات أبرزها دوري أبطال أوروبا، سجّل خلالها 42 هدفا وصنع 29 أخرى وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" (transfermarkt) الشهير.

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ولفتت أرقامه الرائعة هذه أنظار كبار الأندية في القارة العجوز، في مقدمتها بايرن ميونخ الذي اقترب من التعاقد مع اللاعب المغربي.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين، قبل أسابيع قليلة حسم الصفقة بشكل رسمي.

وأوضح عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن صيباري سينتقل إلى العملاق البافاري مقابل 55 مليون يورو (نحو 59.4 مليون دولار) لبي إس في أيندهوفن.

وأضاف أن صيباري سيخضع لفحص طبي في الولايات المتحدة حيث يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الطفل العاجز يحلق فوق العالم

ولا شك أن الانتقال إلى ناد بحجم بايرن ميونخ سيعزز حصيلة صيباري من الألقاب الجماعية، ليكتب فصولا إضافية في قصة ملهمة للاعب، احتاج أجهزة طبية ليقف على قدميه في الطفولة، وطُرد بسبب وزنه الزائد مراهقا.

وتُعد مشاركة صيباري ضد هولندا هي الـ34 في مسيرته الدولية مع المغرب، التي بدأت يوم 12 سبتمبر/أيلول 2023 بحقبة المدرب الوطني السابق وليد الركراكي، حين شارك ضد بوركينا فاسو في مباراة ودية انتهت بفوز "أسود الأطلس" بهدف وحيد سجّله مواطنه عز الدين أوناحي.

وفي جميع مبارياته الدولية سجل صيباري 12 هدفا وقدّم تمريرة حاسمة وحيدة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

وبعد تألق اللافت في مباريات المونديال الحالي، من المتوقع أن يستمر اعتماد المدرب محمد وهبي على صيباري في التشكيل الأساسي لمنتخب المغرب في مباراته المقبلة ضد كندا، المقررة على ملعب هيوستن يوم السبت 4 يوليو/تموز المقبل عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

وخلال المونديال الحالي دخل صيباري تاريخ كأس العالم، باعتباره أول لاعب أفريقي يسجل في ثلاث مباريات متتالية (البرازيل – أسكتلندا – هايتي).

وبعيدا عن كرة القدم وبحكم نشأته وحياته في أماكن مختلفة يتحدث صيباري 5 لغات بطلاقة، هي: الإسبانية لغة البلد الذي وُلد فيه، والهولندية كونه عاش في بلجيكا وهولندا، والفرنسية، والإنجليزية، والعربية.